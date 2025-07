Nuoto – Cinque medaglie mantovane ai Regionali giovanili

Mantova Si sono svolti da giovedì 10 a domenica 13 luglio, presso la piscina dello Sporting Club di Lodi, i Campionati Regionali Estivi delle categorie Juniores, Cadetti e Seniores. In vasca ben 946 atleti (494 femmine e 452 maschi) in rappresentanza di 82 società lombarde, a conferma dell’alto livello tecnico della rassegna. A portare i colori mantovani in acqua sono stati il Viadana Nuoto e l’Asola Nuoto, con prestazioni incoraggianti e alcuni risultati di rilievo.

In casa Viadana, protagonista lo juniores Matteo Gelain, che ha conquistato due medaglie e soprattutto ha ottenuto la qualificazione ai prossimi Campionati Italiani Estivi in programma a Chianciano. Gelain ha conquistato il bronzo nei 100 farfalla con un ottimo 56”24, nuovo primato personale, e un altro bronzo nei 200 misti con 2’11”, a un secondo dal proprio limite. Settimo posto nei 50 farfalla, mentre non ha superato le batterie nei 50 e 100 stile libero. Ottima anche la spedizione dell’Asola Nuoto, presente con un buon numero di atleti nelle categorie Juniores e Cadetti. Tra i risultati spicca il nome di Brando Feudatari, che nella categoria Juniores ha portato a casa due medaglie e il pass per i Campionati Italiani Estivi: argento nei 100 dorso in 58”21, bronzo nei 50 dorso in 27”07 e un convincente 2’09”66 nei 200, valido per la qualificazione tricolore. Riccardo Molinari si è ben destreggiato nelle distanze a stile (50/100/200/400). In campo femminile, da segnalare l’impegno di Irene Sandrini (200 e 400 stile, 100 e 200 dorso), Clelia Marchi (200 rana e 200 misti) e delle cadette Sofia Negrisoli (50/100/200 rana), Vittoria Piva (200 misti e 1500 stile) e Greta Pezzali (50/100/200 dorso). Nella categoria Cadetti, brilla Florian Rossi, che ha conquistato il bronzo nei 1500 stile libero con il tempo di 16’58”26, coronando un programma ricchissimo di gare che lo ha visto impegnato anche nei 200, 400 e 800 stile, oltre che nei 200 farfalla. Per i club mantovani, dunque, un bilancio positivo in una competizione di alto livello che ha rappresentato l’ultimo snodo prima dell’appuntamento nazionale di Chianciano.