Auto storiche – Team Gtm Motorsport a podio sul circuito di Magione

MANTOVA Ancora in evidenza i piloti del Team Gtm Motorsport, tutti saliti sul podio nella gara svolta lo scorso weekend all’Autodromo dell’Umbria di Magione e valida per il Campionato Italiano Autostoriche. L’equipaggio composto da Thomas Giovannini e Michele Rigoni, su Fiat Ritmo, si è aggiudicato il 1° posto di categoria e il 2° posto di raggruppamento nonostante un problema allo sterzo e all’impianto elettrico danneggiati durante un contatto con un’altra vettura durante le prime concitate ed emozionanti fasi della gara. 1° e 2° posto nel quarto raggruppamento rispettivamente per gli equipaggi composti da Vito Truglia e Gilles Giovannini su Tvr Tuscan Speed 8GT e da Pierpaolo Pietrini e Maurizio Giovannini su Ford Sierra Cosworth. Complimenti a tutti i piloti che hanno dimostrato grande spirito di squadra.