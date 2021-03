Calcio Serie C – Mantova, avanti col 3-4-3. Il portiere Vencato pronto a firmare

Mantova Nella giornata di ieri il Mantova si è allenato sul campo di Colle Aperto, per continuare a preparare la gara di domani pomeriggio ad Arezzo. Ad un certo punto della seduta urla decise e feroci da parte di mister Troise, per spronare la squadra ad allenarsi meglio. Il Mantova arriva alla sfida di domani con il morale rinfrancato dopo la roboante vittoria in casa dell’Imolese. La sfida più grande, ora, sarà quella di ripetere la gara di sabato, anche se per i virgiliani sembra essere davvero un match molto più insidioso. Dopo un periodo di incertezze tattiche, nel match di Imola, il Mantova sembra aver trovato la sua dimensione. Un cambio di modulo che in quel frangente ha portato buoni frutti: sia in fase difensiva, ma soprattutto in quella offensiva. Il 3-4-3 potrebbe dunque essere riproposto anche domani pomeriggio. Magari con qualche cambio, per far rifiatare qualcuno. Il portiere Tosi giocherà dal 1’, complice l’assenza di Tozzo. I tre centrali di difesa dovrebbero essere Milillo, che potrebbe giocare al posto di Baniya (ieri si è allenato a parte), Checchi e Zanandrea. Sulla linea di centrocampo Bianchi, che tornerebbe titolare al posto di Pinton, Lucas e Gerbaudo i due mediani e a sinistra Silvestro o Panizzi. Davanti Guccione, Cheddira e Di Molfetta. Assente ancora Ganz, l’unica punta centrale a disposizione sarà Zigoni, che potrà subentrare dalla panchina. Chissà che già oggi possa arrivare la prima convocazione anche per il secondo portiere biancorosso, che con ogni probabilità sarà Enrico Vencato. Portiere di scuola Hellas, era tra gli svincolati e da ieri si allena con il Mantova. Vencato ha superato così la concorrenza di Serraiocco, anche lui in procinto di arrivare in biancorosso. Vencato, classe ‘98 è pronto a firmare.