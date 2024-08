Tamburello serie B f – Guidizzolo si gioca la Coppa Italia con le padrone di casa del Noarna. Il dt Antonioli: “Servirà l’impresa”

Noarna Ultime fatiche per il Virtus Guidizzolo. Questo pomeriggio a Noarna (ore 16.30) le ragazze di Simone Antonioli si giocano la Coppa Italia di serie B femminile contro il team padrone di casa. Dopo lo scudetto di categoria, hanno la possibilità di completare il “double”: sul loro cammino si ritroveranno di fronte ancora il Noarna di Andrea Fiorini, sconfitto il 20 luglio nella sfida per la conquista, sul campo di Ciserano, del titolo italiano. Sia le virgiliane sia le trentine non hanno avuto problemi nelle semifinali di Coppa per sbarazzarsi di Valgatara e Capriano del Colle. Il dt Antonioli, nonostante il doppio 6-1 di mercoledì sera, però si aspetta di più dalle proprie ragazze: «Forse contro le veronesi non abbiamo disputato la nostra migliore gara – afferma – ma loro non hanno giocato bene. In finale ritroviamo il Noarna, e lo affrontiamo sul suo campo. Avremo il pubblico contro che sosterrà in ogni modo la squadra di casa, che ovviamente vorrà vendicarsi della sconfitta nella gara che ci ha consentito di centrare lo scudetto. Sarà una sfida molto difficile. Il presentimento della vigilia non è dei migliori ma ce la giochiamo. Non ci sentiamo affatto sconfitti in partenza, ma è importante che le ragazze giochino cariche e concentrate e non si lascino influenzare dall’ambiente, che non sarà certo dalla nostra parte». A chiudere la giornata, dalle ore 20.15, vi sarà la finalissima di serie C con in campo la squadra di casa diretta da Luca Robol, che ha guadagnato il pass grazie alla netta vittoria sull’alessandrina Grillano, opposta alla bergamasca Arcene. Domani epilogo per la serie A femminile con l’ennesima sfida tra le campionesse d’Italia e d’Europa del Segno e la Tigliolese e alle 20.15 spazio alla B maschile con lo scontro tra il Dossena e il Bardolino. Domenica (ore 16.30) gran finale con la serie A maschile e la sfida Solferino-Arcene. Entrambe hanno dovuto soffrire e non poco per ottenere al tie-break la qualificazione all’epilogo della manifestazione, rispettivamente contro Castiglione e Ceresara.