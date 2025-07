Autocross – La Solferino Rally Pecso sul podio a Vighizzolo con Savazzi e Arnaldini

SOLFERINO La Solferino Rally Pecso festeggia due ottimi terzi posti di Filippo Savazzi (KartCross Wonder) e Alessandro Arnaldini (Proto Suzuki, in foto) nella gara di autocross a Vighizzolo d’Este. Appena giù dal podio Faccincani (Punto2000), Federico Savazzi (KartCross) e Sara Arnaldini (A112), tutti quarti di categoria. Trasferta dolceamara all’Italia Baja per l’equipaggio Cantarello-Darchi su BMW X3: dopo aver condotto la gara in testa, una sfortunata insabbiata nell’ultima prova li ha retrocessi al quarto posto. Nel prossimo weekend riflettori sul Rally di San Marino, tappa del Campionato Italiano Terra: al via l’equipaggio Zorzi-Franzoni su Skoda Fabia Rally2 targata New Turbomark.