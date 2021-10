Automobilismo – Carlo Tamburini trionfa a Monza

MONZA Quasi duecento vetture in gara nel secondo Peroni Race Weekend all’Autodromo Nazionale Monza. I piloti di undici campionati si sono dati battaglia nel fine settimana tra i cordoli del Tempio della Velocità regalando spettacolo e colpi di scena. Il mantovano Carlo Tamburini è stato il grande mattatore dell’ultimo round della Coppa Italia Turismo 2021. Al debutto su una vettura a trazione anteriore, il 16enne pilota della MM Driving Academy ha letteralmente dominato il weekend: primo in tutte e tre le sessione di prove libere, pole position e vittoria in entrambe le gare. Un clamoroso en plain per il giovanissimo pilota, al via con la Honda Civic TCR della MM Motorsport.

Dopo la gavetta nel mondo del kart, appena compiuti i 16 anni Carlo ha potuto fare il salto tra le auto ottenendo fin da subito ottimi risultati. Al volante di una potente Formula 4, ha infatti già conquistato la vittoria dei round di Imola e Misano del TopJet FX2 ed è in lotta per la Top3 assoluta di campionato. Per il suo debutto nel mondo delle corse turismo, Tamburini si è affidato al programma della MM Driving Academy, dove ha potuto contare sui preziosi consigli di Jacopo Guidetti, pilota dello Jas Motorsport Junior Programme, e Franco Girolami, in lizza per il titolo del Tcr Europe.

Sin dalle prime prove libere, Tamburini ha dimostrato una straordinaria capacità e rapidità di adattamento alla pista e alla vettura conquistando la pole position con oltre un secondo sul primo degli inseguitori. Carlo si è poi aggiudicato di forza Gara-1, nonostante una penalità di 5 secondi per aver causato un contatto con Giacomo Ghermandi: ha chiuso davanti alla Hyundai i30 di Adriano Visdomini (Next Motorsport) con un margine di circa due secondi. Tamburini ha concluso il fine settimana perfetto vincendo anche Gara-2 dopo essere scattato dalla settima posizione nella griglia invertita. Il 16enne di MM Motorsport ha trionfato davanti al coetaneo Marco Butti (Next Motorsport) e al 17enne Steven Giacon.

«Sono molto contento di tutto il lavoro svolto durante il weekend – ha dichiarato Carlo -. Siamo arrivati alla gara preparati e questo ci ha permesso di partire con il piede giusti sin dalle prove libere. Quanto ottenuto in qualifica è stato il risultato del continuo lavoro fatto con la squadra e Franco per migliorare la mia guida e il setup della macchina. Le corse di domenica si sono svolte in condizioni difficili che non avevo mai provato prima con una TCR. Nella prima gara sono scattato dalla pole position, non ho rischiato troppo e questo ha pagato sotto la bandiera a scacchi dopo una bella battaglia con la BMW di Scionti nei giri finali. In gara 2 ho avuto invece un approccio un po’ diverso, dato che con la griglia invertita scattavo dalla settima posizione. Ho atteso all’inizio, prendendo sempre più confidenza per poi iniziare la mia rimonta, sfruttando gli errori altrui e guadagnando terreno con il mio ritmo gara. Ho spinto al limite e mi sono portato al comando. Un grande risultato frutto dell’ottimo lavoro fatto con tutto il team, che mi ha messo nelle condizioni migliori per dimostrare il mio talento e la mia velocità. Un grande grazie va quindi al team principal Emanuele, ai meccanici, al mio ingegnere di pista e al mio grande coach Franco, ma anche alla mia famiglia che mi supporta sempre».