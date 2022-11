Automobilismo – La Solferino Rally Pecso brilla su più fronti

SOLFERINO Ultime trasferte stagionali ancora molto impegnative per la scuderia mantovana della Solferino Rally Pecso. A Cingoli (Mc) si è corso il Rally delle Marche, valevole per il Campionato Italiano Rally Terra. Dopo 10 anni di stop il castiglionese Gianluigi Beschi è rientrato sugli sterrati marchigiani a bordo della fida Peugeot 206 RC, dove navigato da Fabio Treccani ha colto un brillante terzo posto di classe.

Ottima performance anche per l’equipaggio Zorzi-Alicervi a bordo della Peugeot 208 R2, che ha concluso al 7° posto di categoria e al 27° assoluto. Non solo la terra ma anche l’asfalto ha regalato emozioni lo scorso weekend alla Solferino Rally Pecso. Sul circuito di Varano de’ Melegari (Pr) si è tenuta l’omonima manifestazione “Varano Rally Crono”, alla quale hanno partecipato Mattia Zanini su Citroen Saxo (primo di classe e 10° assoluto) e Mazzoleni-Guidetti su Clio Williams (terzo di classe 2000 e 15° assoluto).