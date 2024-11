Ruba una bici, denunciato giovane nordafricano

Ancora una volta la radicata presenza sul territorio con i presidi e il largo uso di

telecamere di videosorveglianza hanno permesso alla Polizia Locale di individuare un

ladro di biciclette.

Ad inizio novembre, dopo aver raccolto la denuncia di furto da un cittadino a cui era stata

rubata la bici in piazza Dei Mille, gli agenti del GOM riuscivano ad isolare diversi

fotogrammi ritraenti il ladro, che si era servito di un tronchese per poter forzare il lucchetto

che teneva chiusa la bicicletta ad un palo.

A distanza di una decina di giorni, gli agenti in presidio in galleria Ferri, individuano un

giovane nordafricano senza fissa dimora, i cui tratti somatici nonché gli abiti indossati,

erano del tutto compatibili con quelli del ladro ripreso dalle telecamere.

Lo stesso, già conosciuto poiché denunciato per reati analoghi, veniva accompagnato

presso gli uffici di Viale Fiume. La perquisizione dell’uomo permetteva di rinvenire un

tronchese all’interno del suo zaino, probabilmente lo stesso utilizzato per il furto, e di

sequestrarlo.

Al termine delle procedure di identificazione il venticinquenne veniva deferito dagli agenti

di viale Fiume presso la competente Procura Della Repubblica di Mantova, in quanto

presunto responsabile del reato furto aggravato e per il possesso ingiustificato del

tronchese, da ritenersi innocente fino al giudizio