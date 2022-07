Calcio Promozione – Marmirolo, Visioli parla già da leader: “Andiamo a giocarcela con tutti”

Marmirolo Grande traffico sulla strada che collega Marmirolo e Suzzara. Un vero e proprio esodo estivo, verrebbe da dire, visto che molti giocatori del Rullo hanno seguito mister Bizzoccoli nella Città del Premio. Ma c’è anche chi ha fatto il percorso inverso, come Michael Visioli, fiore all’occhiello del mercato neroverde. Il centrocampista di Casalmaggiore è infatti approdato al Marmirolo dopo una stagione al Suzzara nella quale ha fatto vedere tutto il suo valore. Al punto che sorprende un po’ non ammirarlo ancora con la maglia bianconera. Michael resta comunque nella nostra città e in Promozione, pronto a condurre sul campo la neopromossa compagine affidata alla guida di mister Marmiroli. «Sono contento della scelta che ho fatto – afferma Visioli – la prima impressione sul mio nuovo club è senz’altro positiva. Ho avuto modo di conoscere l’allenatore, che ha un ottimo curriculum: sarà molto stimolante lavorare con lui». Nessun rimpianto, o così almeno sembra, per aver lasciato una piazza importante e ambiziosa come Suzzara. La missione adesso è infondere qualità ed esperienza alla matricola neroverde. «So che la squadra è tutta nuova – dice ancora Michael – e che più di un giocatore è andato al Suzzara con mister Bizzoccoli. Auguro loro buona fortuna. Per quanto mi riguarda, nel Marmirolo ritrovo vecchi compagni per cui non ci saranno problemi d’ambientamento. Arrivo con entusiasmo e tanta voglia di fare bene per dare il mio contributo alla squadra e ai compagni. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura».

«Il campionato di Promozione in Lombardia – osserva Visioli dall’alto della sua esperienza – come l’Eccellenza, è di qualità superiore rispetto a quello emiliano, magari più tecnico ma dai ritmi blandi. Immagino che anche quest’anno possa esserci grande equilibrio e una classifica molto corta, come nella passata stagione, quando la differenza tra zona play off e play out è stata davvero minima. Significa che bisogna stare sempre all’erta e dare il massimo in ogni partita. Il Marmirolo si presenta ai nastri di partenza da matricola, ma con tanta voglia di fare bene. E’ importante, tanto per cominciare, fare gruppo perchè soltanto giocando da squadra si possono ottenere buoni risultati».