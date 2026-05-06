Automobilismo – Mlmc: Cressoni limita i danni in Francia tra penalità e imprevisti

LE CASTELLET (Fra) La seconda tappa della Michelin Le Mans Cup al Circuit Paul Ricard non ha rispettato le aspettative per Matteo Cressoni e il suo equipaggio, nonostante un potenziale competitivo apparso evidente fin dalle prime fasi del fine settimana francese, lasciando intravedere possibilità ben diverse alla vigilia. Dopo l’ottimo esordio di Barcellona, chiuso con una solida seconda posizione, il pilota mantovano al volante della Porsche 992 GT3 R del team Dinamic GT, condivisa con il canadese Reinhold Krahn, si è presentato a Le Castellet con grandi ambizioni. Scattato dalla quinta posizione in griglia, il team è stato subito penalizzato da un errore in partenza di Khran, episodio che ha comportato un drive-through e che ha compromesso sin da subito la strategia di gara, togliendo ritmo e continuità alla prova. Una volta salito al volante, Cressoni ha però messo in evidenza un passo estremamente competitivo, riuscendo a mantenersi con costanza tra i più veloci della categoria GT, anche in presenza di un Balance of Performance non particolarmente favorevole alla propria vettura. La corsa è stata poi ulteriormente complicata da uno stop-and-go imposto per un’irregolarità durante il pit-stop, situazione che ha di fatto cancellato ogni possibilità di rimonta concreta verso le posizioni di vertice e di lottare per il podio. Nonostante le difficoltà, il team è comunque riuscito a chiudere in settima posizione, conquistando punti utili in ottica campionato e limitando i danni in una gara complessa e condizionata da diversi episodi sfavorevoli. «Non è stata la gara che volevamo. Avevamo il passo per fare molto bene, ma tra penalità e imprevisti non siamo riusciti a concretizzare. Restiamo concentrati e determinati per i prossimi appuntamenti», ha commentato Cressoni.

Il prossimo impegno sarà già questo weekend nel FIA World Endurance Championship a Spa-Francorchamps, prima di volgere lo sguardo alla 24 Ore di Le Mans, con un programma intenso tra Michelin Le Mans Cup e gara principale con Iron Lynx e Mercedes-AMG.