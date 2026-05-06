Tiro a volo – San Fruttuoso da applausi: titoli e vittoria a squadre nel Regionale Sporting

CASTEL GOFFREDO Prestazione di altissimo livello per il Tav San Fruttuoso al Campionato Regionale estivo diSporting, andato in scena venerdì 1° maggio nella suggestiva cornice dell’impianto di Castel Goffredo. La società mantovana si è confermata tra le realtà più competitive del panorama lombardo, centrando risultati prestigiosi sia a livello individuale sia nella classifica a squadre. In Seconda categoria è arrivato l’acuto di Nicola Amadei, autore di un brillante 47/50 che gli ha permesso di conquistare il titolo al termine di un duello serrato con Fabrizio Rongoni. Ottima anche la prova di Gabriele Coffetti, campione regionale di Terza categoria con 43/50 davanti a Cosio e Cirimbelli. Tra i Senior grande equilibrio e spettacolo: Massimo Bignotti ha conquistato l’argento e Roberto Antonini il bronzo dopo uno spareggio intenso che ha premiato Abeni. Non sono mancati successi anche nelle altre qualifiche. Tra i Veterani si è imposto Narciso Gazzurelli con 44/50, mentre nella categoria Master è stato Roberto Rossi a salire sul gradino più alto di un podio tutto targato San Fruttuoso, precedendo Ottorino Rovetta e Mario Danieli. A rendere ancora più speciale la giornata è arrivata la vittoria nella gara a squadre: il trio goffredese composto da Amadei, Bignotti e Antonini ha totalizzato 135/150, superando la Rondinelle Azzurre grazie a una migliore seconda serie. Un risultato che certifica la profondità e la qualità del gruppo, capace di distinguersi in tutte le categorie e di portare in alto i colori del San Fruttuoso.