Automobilismo – Solferino Pecso, su i motori: Zorzi-Franzoni al Rally di Foligno

SOLFERINO Dopo la pausa invernale, inizia la stagione rallystica anche per gli equipaggi della Solferino Rally Pecso. Il pilota solferinese Alessandro Zorzi, con alle note la navigatrice camuna Roberta Franzoni, sarà al via del Rally di Foligno (valido per il Campionato Italiano Rally Terra) sulla potente Skoda Fabia Evo R5 della New Turbomark. Con questa auto i due hanno bene impressionato all’ultimo Rally di Monza, dopo un 2023 che li ha visti primeggiare in tutte le gare dello stesso campionato nella classe R2 con la Peugeot 208. Quest’anno correranno tutta la serie nella categoria regina con la Skoda che già conoscono bene sui fondi asfaltati.

La gara umbra inizierà oggi con i test, per proseguire domani con le ricognizioni. La chiusura domenica nella piazza della Repubblica di Foligno, dopo aver percorso 350 km, 80 dei quali cronometrati sulle tortuose strade sterrate delle colline intorno alla cittadina umbra.