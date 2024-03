Le “Armi del Pisanello” esposte al Ducale

MANTOVA Il percorso di visita di Palazzo Ducale si è recentemente arricchito di una nuova sezione espositiva, dedicata a un selezionato gruppo di armi e “pezze difensive” medievali e rinascimentali collocato presso la Sala del Pisanello in Corte Vecchia. Ristudiati e restaurati per l’occasione, questi oggetti di indubbia suggestione dialogano oggi con i dipinti murali di Pisanello, in stretta relazione con lo spettacolare ciclo cavalleresco dell’artista.

La possibilità di osservare esemplari simili a quelli impugnati dai protagonisti del Torneo rafforza quelle caratteristiche di verità e tangibilità da sempre lodate nelle opere del pittore, di fronte alle quali, per dirla con le parole del poeta e umanista quattrocentesco Guarino Veronese, «ci sembra di sentire il nitrito del cavallo in battaglia, di tremare al suono delle trombe».

L’intenzione di valorizzare il rapporto tra oggetti esposti e decorazione dipinta passa anche attraverso la scelta di allestire le armi all’interno di un elemento espositivo – adattato al lo scopo – utilizzato in occasione della passata mostra dedicata a Pisanello (2022) e allora progettato in continuità di linee e materiali rispetto al riallestimento della sala. Il tema del reimpiego e del riutilizzo dei materiali museografici si configura anche come scelta ecologica, nella convinzione che si possa ridurre l’impatto ambientale delle proprie azioni.