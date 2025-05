Automobilismo – Solferino Rally Pecso brilla a Castiglione e Pessina Cremonese

Solferino Weekend molto impegnativo quello appena trascorso per la Solferino Rally Pecso, dove la presenza su diversi campi di gara si è fatta sentire. Al Formula Driver Racing Off Road di Castiglione delle Stiviere, primeggiano nelle rispettive categorie Merighetti/Peugeot 106 Kitm, Bettone-Coelati/Lancia Delta; seconda piazza di classe per Zanini/Peugeot 106 N2, Pelizzari/Peugeot 205, Cimarosti/Fiat 600Kit e Giovannone/R5Proto, mentre Mazzoleni-Guidetti/Citroen C2K10 sono terzi. Sulla pista di Autocross di Pessina Cremonese, nella gara omonima molto affollata, chiudono quarti. Filippo Savazzi/Kart Cross, Alessandro Arnaldini/Proto Suzuki, Luigi Faccincani/Fiat Punto 2000, Danilo Arnaldini/Fiat 850, mentre Federico Savazzi chiude ottavo al debutto sul Kart Cross Wonder. Il copilota Fabio Treccani, alle note di Falconi, ottiene la vittoria di classe N2 sulla Peugeot 106.