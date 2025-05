Rugby serie A Elite – Tutti allo stadio Zaffanella per trascinare il Viadana alla seconda finale scudetto

Viadana È arrivato il momento decisivo. Oggi, allo Stadio Luigi Zaffanella alle ore 16, andrà in scena la semifinale di ritorno tra Rugby Viadana 1970 e Valorugby Emilia. Dopo il successo esterno della scorsa settimana al “Mirabello” di Reggio Emilia, i gialloneri avranno la grande opportunità di giocarsi l’accesso alla seconda finale scudetto consecutiva davanti al pubblico di casa, nella propria fortezza, nel cuore pulsante di Viadana. Il sostegno del pubblico sarà ancora una volta determinante, come già accaduto nella gara d’andata, dove i tifosi rivieraschi sono stati un vero e proprio sedicesimo uomo in campo, capaci di spingere la squadra oltre ogni limite, con passione, coraggio e voce. Coach Gilberto Pavan, insieme al suo staff tecnico, ha ufficializzato la formazione che scenderà in campo per questa importantissima sfida. Un XV che conferma in gran parte la struttura della settimana scorsa, con alcuni cambi mirati sia nel reparto degli avanti sia tra i trequarti, a testimonianza della profondità e della competitività del gruppo.

La formazione titolare vedrà in prima linea Alan Oubiña confermato a sinistra, affiancato da Giovanni Quattrini nel ruolo di tallonatore e da Marlon Mignucci a destra. In seconda linea viene confermata la coppia formata da Boschetti e Marchiori, già protagonista della gara d’andata, subentrata dopo il prematuro infortunio di Marcello Catalano (fermo per un problema muscolare al quadricipite sinistro). In terza linea tornerà titolare Locatelli, che ha dimostrato di aver pienamente recuperato dal suo infortunio e affiancherà Wagenpfeil e Ruiz in un reparto chiave per l’equilibrio e l’aggressività del gioco giallonero. Confermata la linea mediana con Baronio e Roger Farias, protagonisti assoluti nella prima semifinale, così come il duo al centro con capitan Jannelli e Morosini, garanzie di esperienza e qualità. Sulle ali ci saranno Ciofani, autore di una doppietta al Mirabello, e Bronzini, che partirà dal primo minuto. A estremo conferma per Brisighella, reduce da un’altra prestazione di grande spessore.

A disposizione in panchina ci saranno: Dorronsoro, Fiorentini, Rodrigo Oubiña, Lavorenti, Casasola, Di Chio, Madero e Sauze.

Le parole di coach Gilberto Pavan: «Arriviamo a giocarci la semifinale di ritorno allo stadio Zaffanella dopo una prestazione importante al Mirabello. In settimana abbiamo lavorato con grande attenzione, sapendo che dovremo giocare come se si fosse sulle 0 a 0. Ci siamo detti di cogliere questa opportunità: giocare l’ultima partita della stagione in casa è un motivo d’orgoglio, un’occasione per esaltare il gruppo e condividere energia positiva con tutto il club. Vogliamo entrare in campo con meno pressione ma con la giusta tensione, per offrire una prestazione all’altezza del nostro cammino».

Per chi non potrà essere presente sugli spalti, il match sarà trasmesso in diretta su Rai Sport, permettendo a tutti i tifosi di seguire da casa questo appuntamento storico. La direzione del match è stata affidata all’arbitro Riccardo Angelucci di Livorno, coadiuvato dagli assistenti Federico Vedovelli e Alberto Favaro, con Stefano Rossini al TMO.

«Sicuramente abbiamo tanta voglia di riscatto – commenta l’allenatore granata Marcello Violi – In settimana abbiamo rivisto la partita e sappiamo che abbiamo commesso più di un errore, agevolando almeno un paio di mete agli avversari. Per il ritorno l’obiettivo è vincere. Poi, durante la partita, capiremo se ci sono i margini per farlo ribaltando pronostico e punteggio. Ma vogliamo vincere, lo dobbiamo a noi stessi, alla società e ai tifosi. Gli avanti faranno la differenza; sappiamo che con mischia chiusa e drive possiamo far male anche a una squadra forte come il Viadana».