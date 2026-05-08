Automobilismo – Solferino Rally Pecso impegnato su ben quattro fronti

Solferino Questo weekend sarà sicuramente il più impegnativo della stagione: la compagine virgiliana della Solferino Rally Pecso sarà impegnata su quattro campi di gara differenti. Sul circuito cittadino di Castel Goffredo si correrà il Formula Driver Racing Off Road dove saranno schierati: Merighetti/Peugeot 1065 Kit, Arena /Peugeot 106 Gr.a, Pelizzari/Peugeot 205 Rallye, Cimarosti-Coelati/Fiat Uno nTurbo, Cavazzini-Iavazzo/Peugeot 106 Rallye, Mazzoleni-Bettoni/Citroen C2K10, Larosa-Fuochi/Peugeot 205 GTI, Lorenzini/Fiat X1/9.

Sulla pista di Veronella (Vr) saranno al via, per la gara del Trofeo Italia di Autocross, Bonometti/KartCross, Sara Arnaldini/A112 Abarth, Danilo Arnaldini/Fiat 850 Coupè e Alessandro Arnaldini/Proto Suzuki. Passando ai rally, troviamo l’equipaggio Grizzi-Tenca/Renault Clio S1600 al Rally del Benacus che si correrà sulle spettacolari prove delle colline della costa veronese del Lago di Garda, mentre al Rally del Valtellina la coppia Zanini-Cavazzini/Peugeot 106 N2 correrà nel terzo appuntamento della Coppa Italia, dopo un vittorioso Rally delle Prealpi Orobiche.