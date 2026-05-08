Bocce – Cominotti-Bellani terzi al 9º Trofeo Città di Trento

Trento Splendido risultato per la Bocciofila P.F. Castellucchio nella trasferta trentina dello scorso 3 maggio. La coppia composta da Enrico Cominotti e Arturo Bellani (in foto) ha conquistato un prestigioso terzo posto a pari merito, portando i colori mantovani sul podio del 9° Trofeo Città di Trento. Ai due atleti vanno i più sentiti complimenti da parte di tutte le società e dei bocciofili mantovani per l’ottima prova disputata. La competizione regionale è stata organizzata dal Gruppo Sportivo La Trentina, con la partecipazione di 62 formazioni. Primi classificati: Fabrizio Varani-Matteo Fontana, cat. “A” La Trentina (Tn); 2° posto per Irene Drescig-Danilo Manente “B” Bocciofila Nago (Tn); a pari merito 3°-4° classificati Cominotti-Bellani “C” P.F. Castellucchio (Mn) e Luciano Garonzi-Paolo Comparotto “B” Polisportiva Unicredit Vr. Il risultato ottenuto dalla formazione mantovana conferma il buon momento della società castellucchiese, sempre più protagonista anche nelle competizioni fuori provincia. La prestazione di Cominotti e Bellani è stata caratterizzata da grande determinazione e ottima intesa di gioco contro avversari di alto livello.