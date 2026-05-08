Calcio 1a Categoria – Domenica Suzzara-Rapid Olimpia: Moreni ci crede

Gazoldo La Rapid Olimpia vuole giocare un altro brutto scherzetto al Suzzara. Dopo la vittoria per 2-0 a Gazoldo nell’ultimo turno di campionato, ha intenzione di ripetersi domenica all’Allodi di Suzzara nella sfida secca play off. I giallorossi però dovranno per forza vincere per passare il turno: «Sarà un match complicato – afferma bomber Filippo Moreni – . Dal canto nostro però abbiamo spensieratezza e voglia di giocarcela a viso aperto. Comunque vada la società è contenta, non ci sta mettendo nessuna pressione. Sappiamo che potrebbero giocare in difesa e accontentarsi anche di un pareggio. Ma sono un’ottima squadra, con molte opzioni per farci male. Penso che sarà una sfida diversa rispetto all’ultima. Il Suzzara aveva fuori molti giocatori, è stata una partita un po’ “bugiarda”. Però siamo pronti a ripeterci». Col quarto posto conquistato all’ultima giornata, la Rapid ha disputato una stagione al di sopra delle aspettative: «Non ci aspettavamo di arrivare ai play off. Poi però, gara dopo gara abbiamo iniziato a vincere e portarci a casa punti importanti. Da metà girone di ritorno l’obiettivo è cambiato. Personalmente invece sono contento, anche se avendo saltato la pausa preparazione ne ho risentito molto. Ho iniziato a carburare solo nelle ultime giornate. Del resto l’importante è aiutare la squadra». «Se devo trovare un neo alla nostra stagione – conclude Moreni -, nel ritorno abbiamo perso davvero troppi punti contro squadre che lottavano per salvarsi».