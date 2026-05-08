Ciclismo – Maria Acuti convocata in azzurro per la due giorni internazionale in Francia. Crovetti con la Lombardia a Cavaion

Mantova Maria Acuti del Biesse Carrera è stata convocata in Nazionale per la partecipazione alla due giorni internazionale in Francia, mentre Mattia Crovetti del Mincio Chiese è stato convocato dallo staff tecnico dell’Fci Lombardia per gareggiare a Cavaion (Vr). Per quel che concerne la juniores di Ostiglia, il palcoscenico sul quale si esibirà, tra sabato 16 e domenica 17 maggio, sarà il Tour du Gevaudan Occitanie Coupe des Nations. Un test assai importante nel quale Maria Acuti, al suo secondo anno nella categoria, potrà mettere in evidenza le proprie potenzialità. Per quel che riguarda invece l’atleta del team del presidente Guido Morelli, la convocazione per la partecipazione alla Coppa Città di Cavaion che di disputerà domenica 17 maggio è il segnale concreto di un inizio di stagione davvero entusiasmante. Spostando l’obiettivo ora sul calendario 2026 predisposto dal Comitato provinciale Fci vi è da segnalare lo spostamento di data della ciclostorica Memorial Virgilio e Marzio Gazzetta. Questa manifestazione dedicata alla rievocazione del ciclismo d’altri tempi, e in programma il 31 maggio ad Ospitaletto Mantovano, si terrà, invece, domenica 6 settembre con le medesime caratteristiche e modalità. L’evento continuerà a proporre il fascino delle biciclette d’epoca, dei percorsi storici e dell’atmosfera che richiama il ciclismo delle origini, coinvolgendo appassionati provenienti da diverse province.