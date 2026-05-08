Calcio 2a Categoria – Atletico al top, Vaccari ci crede: “Col Borgo Virgilio sarà sfida alla pari”

Castiglione Domenica iniziano i play off di Seconda Categoria e l’Atletico affronta in casa il Borgo Virgilio nella semifinale del girone N. Ad attendere la vincente c’è già la Villimpentese, qualificata direttamente all’ultimo atto dei play off. Al termine della stagione regolare gli aloisiani hanno chiuso davanti al Borgo Virgilio con quattro punti di vantaggio, ma i precedenti stagionali confermano l’equilibrio tra le due squadre. All’andata, nel turno inaugurale, fu il Borgo a imporsi sul proprio campo per 2-1, mentre al ritorno l’Atletico si è preso la rivincita con lo stesso punteggio. Il team di Castiglione ha il vantaggio di giocare in casa con due risultati su tre a disposizione. «Anche se giochiamo sul nostro campo, la semifinale parte assolutamente alla pari: direi cinquanta e cinquanta – osserva mister Vaccari -. Affrontiamo una squadra che nel corso della stagione ha dimostrato tutto il proprio valore, una formazione forte, tosta e ben organizzata». Il tecnico aloisiano guarda comunque con soddisfazione al percorso compiuto dalla sua squadra: «Sono molto contento di quanto fatto finora dai ragazzi. Arrivare ai play off è un risultato importante e meritato. È chiaro che il pensiero di raggiungere la finale c’è, ma sappiamo bene che non sarà semplice per il valore e la caratura dei nostri avversari».