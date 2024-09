Basket A2 f – MantovAgricoltura reagisce e impatta nel secondo test con il quotato Empoli

Mantova Al Neolù di Lunetta ieri sera è andata in scena la seconda uscita stagionale, dopo quella con Cavezzo, per il MantovAgricoltura. La squadra del tecnico Lorenzo Logallo ha affrontato la Use Scotti Empoli di Cioni. Una sorta di “bestia nera” per le sangiorgine, che nella scorsa stagione in campionato hanno perso entrambe le partite con le toscane. In questa nuova stagione invece l’Empoli non sarà avversario delle virgiliane, in quanto inserito nel girone A. La sfida è terminata in parità.

«Abbiamo chiuso con un buon pareggio questa nostra seconda amichevole – spiega a fine partita il tecnico Lorenzo Logallo – Le nostre avversarie sono partite subito molto aggressive. Non ci aspettavamo questa loro partenza così forte, e devo dire che ci hanno messo in difficoltà. All’intervallo lungo siamo andati sotto almeno di dodici lunghezze». Meglio la ripresa per il San Giorgio… «Al rientro in campo invece abbiamo giocato meglio e recuperato lo svantaggio, base importante perché nell’ultimo parziale la squadra è cresciuta molto, in attacco e in difesa, bloccando così sulla parità l’Empoli. Abbiamo avuto delle risposte importanti da questa sfida, ma c’è ovviamente da lavorare. Eravamo ancora senza Ramò, che si è infortunata. Empoli è una buona formazione, ma noi dobbiamo guardare a noi stessi. Se da un lato iniziamo a fare un buon basket, dall’altro non ci dobbiamo accontentare. Anzi, bisogna ancora lavorare molto per essere pronti per il campionato. Altre risposte, spero, verranno dalla prossima amichevole».

Mercoledì infatti al Dlf il MantovAgricoltura affronterà nel terzo test stagionale Bolzano. «Sarà nostro avversario in campionato – spiega Logallo – quindi per noi sarà un bel banco di prova. Si inizia alle ore 19.15».

Dopo l’amichevole con la Use Rosa Empoli, il MantovAgricoltura si è trasferito a San Giorgio Bigarello per il vernissage ufficiale nel contesto del Grande Mantova Basketball Festival, nella cornice della Polisportiva “La Stella”.