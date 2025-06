Basket A2 f – San Giorgio, Chiara Fusari raggiunge coach Logallo a Vicenza

San Giorgio Dopo il tecnico Lorenzo Logallo, anche Chiara Fusari (in foto) saluta il MantovAgricoltura, dopo una sola stagione e di altissimo livello, e passa alla VelcoFin Interlocks Vicenza. La forte guardia classe 1998 (quasi 14 punti di media, con un massimo stagionale di 29 contro Matelica) è il primo colpo di mercato – e che colpo – per il club veneto, deciso a fare le cose in grande per il prossimo anno. Intanto il San Giorgio continua a lavorare, cercando di avere il sostegno del territorio e delle imprese, per poter proseguire con la squadra in serie A2. Per l’iscrizione al prossimo campionato c’è tempo fino al 30 giugno.