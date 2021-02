Emendamento al Milleproroghe: fondi post sisma per oltre 300 aziende agricole

OLTREPO MANTOVANO Oltre 240 milioni di euro di fondi post sisma che ritornano pienamente disponibili e non più “a rischio” per oltre 300 aziende agricole del territorio mantovano colpite dal terremoto 2012: è quanto contenuto nel’ultimo emendamento al decreto Milleproroghe approvato di recente, che sposta al 31 dicembre 2022 il termine ultimo per utilizzare i fondi della ricostruzione.

«Dopo 13 lunghe ore in Commissione alla Camera per far approvare questo emendamento, che porta anche la mia firma, sono orgoglioso di poter dire che i fondi per la ricostruzione post- sisma 2012 sono stati prorogati fino a dicembre 2022. Sono più di 300 le aziende coinvolte che ora potranno beneficiare di questi fondi – ha dichiarato il parlamentare mantovano del Movimento 5 Stelle Alberto Zolezzi – Fondi messi a rischio dalla crisi di governo e da una pandemia che ha prima rallentato, poi sospeso i cantieri per la ricostruzione. Ora il territorio mantovano, che porta ancora le ferite di quel terremoto, potrà godere di ulteriore tempo per rimarginarle, si spera, una volta per tutte».

La proposta di emendamento non comporta una copertura finanziaria ma permette, attraverso lo slittamento di un anno del termine entro cui utilizzare i fondi, di dare corso a tutti quei cantieri che, per la particolare situazione che sta vivendo il paese, avevano subito un significativo rallentamento e che, diversamente, avrebbero dovuto bruciare le tappe per rispettare i termini.