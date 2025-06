Rugby – Viadana Under 18, sabato il test match contro gli americani Eagles

Viadana Grande opportunità per la selezione Under 18 del Rugby Viadana, che sabato allo Zaffanella sarà protagonista di un test match internazionale, contro la prestigiosa formazione americana degli Eagles Impact Rugby Academy. La partita, riservata alle annate 2007, 2008 e 2009, rappresenta un importante banco di prova non solo per i ragazzi già coinvolti nel progetto Viadana, ma anche per tutti quei giovani atleti che desiderano farne parte. Il test è infatti aperto anche a ragazzi di altri club, interessati a mettersi in gioco, confrontarsi con un contesto competitivo e scoprire da vicino il percorso formativo proposto dal Rugby Viadana. Un’occasione preziosa di crescita tecnica e personale, arricchita dal confronto con una realtà internazionale di alto livello. Al termine dell’incontro, si terrà il tradizionale terzo tempo, un momento di convivialità per rafforzare lo spirito del rugby all’insegna dell’amicizia e della condivisione. Ritrovo allo Zaffanella sabato alle ore 9.30, kick off alle 11.30.