Basket A2 femminile – Dell’Olio: “Energia e fiducia, il San Giorgio ha svoltato”

San Giorgio La sesta vittoria consecutiva ottenuta domenica a La Spezia ha confermato il MantovAgricoltura in settima posizione, con la possibilità di allungare ulteriormente la striscia nelle prossime due gare al PalaSgu contro Stella Azzurra e Selargius, per altro già battute all’andata. «Siamo ovviamente contentissime per la vittoria a La Spezia – dice l’ala Veronica Dell’Olio – avevamo bene in mente la sconfitta rimediata all’esordio in campionato. Siamo contente per esserci prese la rivincita, mettendo in campo tutto ciò che sappiamo fare, e in più siamo riuscite a ribaltare la differenza canestri. E’ stata una partita con alti e bassi, ma in ogni caso siamo state solide, concentrate e con il giusto agonismo per portare a casa questi due punti in trasferta».

Il periodo complicato sembra essere alle spalle, le nuove consapevolezze in casa San Giorgio hanno dato fiducia. «Stiamo lavorando bene in palestra – aggiunge Veronica – compattandoci come gruppo e come squadra. Passato il ciclo di partite impegnative, credo che stiamo raccogliendo i risultati dei nostri sforzi. Certamente tutto ciò ci dà fiducia e così approcciamo ogni settimana di lavoro con grande entusiasmo, scendendo in campo con una consapevolezza in più che poi si traduce in energia, voglia di vincere e fiducia nelle compagne. Dobbiamo semplicemente andare avanti così, nei momenti positivi e in quelli meno positivi, prendendoci per mano l’un l’altra e andando avanti per svoltarla tutte insieme. Questa è la chiave».

Dell’Olio non nasconde un po’ di rammarico per gli obiettivi sfumati, che viene però trasformato in benzina per il futuro. «Quando si inizia un percorso nuovo – dice – si hanno sempre ambizioni grandi, per cui il fatto di non essere riuscite a qualificarci per la Coppa Italia sicuramente ci rammarica parecchio e causa un po’ di dispiacere. Cerchiamo però ora di focalizzarci sull’altro obiettivo, ossia il raggiungimento dei play off nel miglior posizionamento possibile per poi goderci il momento più bello dell’anno».

Come dicevamo, il MantovAgricoltura giocherà ora due gare di fila al PalaSguaitzer, sabato prossimo contro la romana Stella Azzurra e domenica 28 contro le sarde del San Salvatore Selargius. «Siamo contente di poter disputare due partite di fila in casa – conclude Dell’Olio – specialmente ora che il PalaSgu ci sembra un posto più sicuro rispetto a quanto non lo sia stata durante il girone d’andata. Vorremmo diventasse la fortezza in cui tutti dovranno far fatica, venderemo cara la pelle. La Stella Azzura è una squadra molto giovane e, nonostante l’ultimo posto in classifica, non à da sottostimare. Abbiamo imparato che in questo campionato nulla è mai scontato, per questo l’affronteremo con la stessa voglia e intensità di qualsiasi altra partita. Il Selargius, che incontreremo la settimana seguente, è una squadra che ha acquisito una buona consapevolezza nel girone d’andata guadagnandosi la Coppa Italia, per cui starà a noi dimostrare che quel posto che un po’ rimpiangiamo poteva essere nostro. Sono due gare importanti davanti al nostro pubblico e speriamo di fare del nostro meglio».