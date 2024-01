Approvato lo schema di convenzione tra i Comuni di Mantova e Brescia per la gestione associata del servizio di responsabile della transizione digitale

MANTOVA La Giunta martedì 16 gennaio ha approvato lo schema della convenzione tra i Comuni di Mantova e Brescia per il rinnovo della gestione associata del servizio di Responsabile della Transizione Digitale.

Lo schema della convenzione andrà in Consiglio Comunale per essere approvato e ha il fine di continuare a garantire l’attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione, in un’ottica di realizzare sempre più un’Amministrazione aperta e digitale, dotata di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità.

La spesa per la gestione associata del servizio di Responsabile della Transizione Digitale prevede un importo massimo annuale di 23.808 euro.

Tale servizio prevede importanti compiti di coordinamento e di impulso ai processi di reingegnerizzazione dei servizi, come: coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia; indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture; accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell’accessibilità; analisi periodica delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell’utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell’azione amministrativa; progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra Pubbliche Amministrazioni; pianificazione e coordinamento del processo di diffusione dei sistemi di identità e domicilio digitale, posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata.