Calcio – Campionati giovanili: il programma

JUNIORES REGIONALE U19 ELITE
8ª giornata, oggi ore 15
Atletico Orsa Iseo-Sported Maris
Castellana-Castiglione
Castelleone-Bsv Garda
Ciliverghe-Cazzagobornato
Cividate Pontoglio-Darfo Boario
La Sportiva Ome-Mario Rigamonti
Curtatone-Aurora Travagliato (14.30)
Valcalepio-Verolese
Classifica: Cividate 15, Darfo e Ciliverghe 14, Curtatone, Sported Maris, Rigamonti e Cazzago 13, Castiglione e Castellana 12, Travagliato 10, Castelleone e La Sportiva 6, Bsv Garda, Valcalepio e Orsa Iseo 4, Verolese 0
JUNIORES REGIONALE U19
8ª giornata, oggi ore 15
Pavonese-Asola (ore 16)
Carpenedolo-Soresinese
Castelvetro-Poggese (ore 15.30)
Voluntas-Bagnolese
Governolese-Orceana
Leoncelli-Esperia
Sporting Club-Sirmione Rovizza
UT Marmirolo-San Lazzaro (ore 15.30)
Classifica: Poggese 18, Sporting 16, Asola, Orceana, Castelvetro e Governolese 13, Pavonese 12, Voluntas 10, Bagnolese e Carpenedolo 8, Sirmione e UT Marmirolo 7, Esperia 6, Leoncelli e Soresinese 5, San Lazzaro 4
JUNIORES PROVINCIALE UNDER 19
7ª giornata, oggi ore 16
Ceresarese-Gonzaga (ore 15)
Borgo Virgilio-Pegognaga…….. 4-2
River-Mantovana (ore 16.30)
Segnate-Porto (ore 15)
Serenissima-Ostiglia
Union Colli Morenici-Quistello
Roverbellese-Voltesi
Riposa: La Cantera
Classifica: Ceresarese 19, Gonzaga 18, Borgo Virgilio 15, Porto 12, Voltesi, Quistello e Roverbellese 9, Mantovana 8, Union Colli e La Cantera 7, Serenissima e Ostiglia 6, Segnate 5, River 4, Pegognaga 3
ALLIEVI REGIONALI UNDER 18 CRL
8ª giornata, domani ore 10
Montorfano Rovato-Cazzagobornato
Rezzato-San Michele
Sporting Chiari-Voluntas
Unitas Olympia-Passirano
Accademia Prevalle-Roncadelle
Desenzano-New Team
Castiglione-Uso United (ore 10.45)
Travagliato-Real Dor Brescia
Classifica: Desenzano 19, Voluntas 18, Rovato 17, Prevalle 13, Rezzato 13, Travagliato 12, Real Dor Brescia 12, New Team 10, Unitas Olympia 10, Uso United 8, Sporting Chiari 8, San Michele 7, Castiglione 3, Roncadelle 3, Cazzagobornato 2, Passirano 1
ALLIEVI REGIONALI U18 CRER
8ª giornata, domani ore 10
Cabassi Union Carpi-Pavullo
Castelnuovo-Colombaro
Lentigione-Arcetana
Rubierese-Suzzara
Sporting S.Ilario-San Paolo
Viadana-Real Formigine
Riposano: Mirandolese e Limidi
Classifica: Viadana 21, San Paolo 16, Lentigione 15, Real Formigine 11, Rubierese 10, Sporting S.Ilario 8, Colombaro 7, Castelnuovo 7, Pavullo 6, Mirandolese 5, Arcetana 5, Suzzara 2, Limidi 2, Cabassi Union Carpi 1
ALLIEVI REGIONALI UNDER 17
9ª giornata, domani ore 10
Castelverde-Montorfano Rovato
Ciliverghe-Pavonese
Pavoniana-Cellatica
Sported Maris-Soncinese
Sporting Club-Accademia Prevalle
Valtrompia-Castiglione
Verolese-Gussago
Vighenzi-Quistello (ore 9)
Riposa: Orceana
Classifica: Cellatica 21, Castiglione 18, Vighenzi 18, Valtrompia 16, Gussago 16, Ciliverghe 15, Sported Maris 13, Orceana 12, Soncinese 12, Pavoniana 10, Verolese 9, Montorf. Rovato 8, Pavonese 6, Sporting Club 5, Prevalle 4, Quistello 4, Castelverde 0
ALLIEVI PROVINCIALI UNDER 17
7ª giornata, domani ore 10
Castellana-San Lazzaro (oggi 17.30)
La Cantera-Curtatone (ore 10.30)
Mantovana-Asola
Pomponesco-Borgo Virg. (oggi 17.30)
Rapid Olimpia-Medolese (oggi 16)
Serenissima-Voltesi
Sporting Pegognaga-Porto
Riposa: Polirone
Classifica: Castellana e San Lazzaro 21, Asola 19, Voltesi 18, Borgo Virgilio 15, Serenissima e Curtatone 10, Porto 9, Polirone 6, Rapid Olimpia 5, Pegognaga 4, La Cantera e Mantovana 3, Medolese e Pomponesco 0
ALLIEVI REGIONALI UNDER 16
8ª giornata, domani ore 10
Ciliverghe-Rezzato
Concesio-Darfo Boario
Gussago-Pavonese
Sported Maris-Città di Albino
Azzano-Colognese
Desenzano-Porto
Valcalepio Junior-Pavoniana
Castellana-Castiglione (lunedì ore 19)
Classifica: Castiglione e Città di Albino 18, Desenzano 17, Sported M. e Colognese 15, Ciliverghe 13, Pavoniana e Pavonese 12, Darfo 10, Valcalepio 9, Azzano 8, Castellana 7, Gussago 6, Porto 2, Rezzato 1, Concesio 0
ALLIEVI PROVINCIALI UNDER 16
7ª giornata, oggi ore 15
Quistello-Polirone (ore 16)
Cannetese-Union Colli (domani ore 10)
Gonzaga-Borgo Virgilio (mart. 19.30)
Mantovana-UT Marmirolo
Poggese-Rapid Olimpia (ore 15.30)
S.Lazzaro-S.Egidio S.Pio (mart. 20.30)
Riposa: River
Classifica: San Lazzaro e Quistello 15, Marmirolo 12, S.Egidio S.Pio X 11, Polirone 10, Poggese 9, Union Colli, Rapid Olimpia, River e Cannetese 6, Borgo V. 4, Gonzaga, 3, Mantovana 0
GIOVANISSIMI REG. U15 GIRONE E
8ª giornata, domani ore 10
Castiglione-Rigamonti (oggi 18.30)
Gavardo-Aurora Travagliato
Ciliverghe-Vighenzi
Cortefranca-Valcalepio Junior
Palazzolo-Montorfano Rovato
Uso United-Darfo Boario
Valtenesi-Concesio
Voluntas Brescia-Cellatica
Classifica: Darfo 21, Vighenzi, Palazzolo e Concesio 16, Rigamonti 15, Valcalepio 14, Ciliverghe 13, Castiglione 11, Valtenesi 10, Uso United e Rovato 6, Voluntas Bs, Cortefranca e Gavardo 4, Travagliato e Cellatica 1
GIOVANISSIMI REG. U15 GIRONE F
Recupero 5ª giornata
Rapid Olimpia-Castellana 0-6
8ª giornata, domani ore 10
Asola-Rapid Olimpia (oggi ore 15.30)
Casalpusterlengo-Soncinese
Offanenghese-Orceana
Porto-Sported Maris (oggi ore 15)
Ripaltese-Castellana (oggi ore 14.45)
Pavonese-Castelnuovo
San Lazzaro-Pianenghese
Unitas Olympia-Codogno
Classifica: Codogno 19, Castellana 18, San Lazzaro 17, Sported Maris 16, Orceana 15, Castelnuovo 13, Offanenghese 12, Soncinese 10, Rapid Olimpia 9, Ripaltese 8, Pavonese 7, Porto 6, Unitas Olympia 6, Asola 3, Casalpusterlengo 3, Pianenghese 1
GIOVANISSIMI PROV. U15 GIR. A
7ª giornata, domani ore 10
Casaloldo-Cannetese
La Cantera-Borgo Virgilio (ore 10.30)
Redondesco-Roverbellese (oggi 16.30)
San Lazzaro-Curtatone (oggi ore 15)
Sporting Club-Union Colli Morenici
Voltesi-Medolese (lunedì ore 18.30)
Classifica: Sporting 18, La Cantera 13, Union Colli, Curtatone, Voltesi 12, San Lazzaro 10, Roverbellese 9, Cannetese 6, Redondesco, Casaloldo, Medolese e Borgo Virgilio 3
GIOVANISSIMI PROV. U15 GIR. B
7ª giornata, domani ore 10
Piccoli Pirati-Poggese
River-S.Egidio S.Pio X (oggi ore 15)
Serenissima-Polirone (oggi ore 16)
Pegognaga-Union Villa (oggi ore 16)
Union Team Marmirolo-Gonzaga
Riposa: Quistello
Classifica: S.Egidio S.Pio X 15, Pego e Marmirolo 13, Gonzaga 12, Union Villa 10, Piccoli Pirati e River 9, Poggese 4, Sere 3, Polirone e Quistello 0
GIOVANISSIMI REGIONALI U14
8ª giornata, domani ore 10
Cazzagobor.-Castiglione (oggi 16.15)
Voluntas-Desenzano
Uso United-Darfo Boario
Castellana-Mario Rigamonti (11.15)
Ciliverghe-San Lazzaro (ore 11)
Pavoniana-Sported Maris
Vighenzi-Palazzolo
Aurora Travagliato-Breno
Classifica: Voluntas 21, Desenzano e Vighenzi 17, Pavoniana 14, Rigamonti e Breno 13, Darfo 11, Sported e Ciliverghe 10, Palazzolo e Cazzago 7, Castellana 6, Castiglione 5, Travagliato e San Lazzaro 4, Uso United 0
GIOVANISSIMI PROV. U14 GIR. A
7ª giornata, domani ore 10
Mantovana B-Roverbella B (oggi 15)
Curtatone-Rapid Olimpia
Porto-Bagnolese
Riposa: Sporting Club e La Cantera
Classifica: Rapid Olimpia e Porto 12, Curtatone 9, Bagnolese 5, Mantovana B 4, Sporting Club e La Cantera 3, Roverbellese B 1
GIOVANISSIMI PROV. U14 GIR. B
7ª giornata, domani ore 10
Moglia-Roverbellese
Poggese-Union Team Marmirolo
River-Rapid Olimpia B
San Lazzaro-Mantovana
Riposa: Gonzaga
Classifica: Marmirolo e Roverbellese 12, Mantovana 10, Poggese 9, Gonzaga 7, Moglia e San Lazzaro 6, Rapid Olimpia B 5, River 0
JUNIORES CREMONA
8ª giornata, oggi ore 15
La Piccola Atene-Acquanegra
CAMPIONATI CRER
Allievi Int. U16 Pr: 8ª g. (dom. 10.30)
M.T.1960-Viadana
Rapid Viadana-Celtic Cavriago
Giovanis. U14 Re: 8ª g. (oggi ore 15)
Viadana-Arsenal