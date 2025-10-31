Calcio – Campionati giovanili: il programma

JUNIORES REGIONALE U19 ELITE

8ª giornata, oggi ore 15

Atletico Orsa Iseo-Sported Maris

Castellana-Castiglione

Castelleone-Bsv Garda

Ciliverghe-Cazzagobornato

Cividate Pontoglio-Darfo Boario

La Sportiva Ome-Mario Rigamonti

Curtatone-Aurora Travagliato (14.30)

Valcalepio-Verolese

Classifica: Cividate 15, Darfo e Ciliverghe 14, Curtatone, Sported Maris, Rigamonti e Cazzago 13, Castiglione e Castellana 12, Travagliato 10, Castelleone e La Sportiva 6, Bsv Garda, Valcalepio e Orsa Iseo 4, Verolese 0

JUNIORES REGIONALE U19

8ª giornata, oggi ore 15

Pavonese-Asola (ore 16)

Carpenedolo-Soresinese

Castelvetro-Poggese (ore 15.30)

Voluntas-Bagnolese

Governolese-Orceana

Leoncelli-Esperia

Sporting Club-Sirmione Rovizza

UT Marmirolo-San Lazzaro (ore 15.30)

Classifica: Poggese 18, Sporting 16, Asola, Orceana, Castelvetro e Governolese 13, Pavonese 12, Voluntas 10, Bagnolese e Carpenedolo 8, Sirmione e UT Marmirolo 7, Esperia 6, Leoncelli e Soresinese 5, San Lazzaro 4

JUNIORES PROVINCIALE UNDER 19

7ª giornata, oggi ore 16

Ceresarese-Gonzaga (ore 15)

Borgo Virgilio-Pegognaga…….. 4-2

River-Mantovana (ore 16.30)

Segnate-Porto (ore 15)

Serenissima-Ostiglia

Union Colli Morenici-Quistello

Roverbellese-Voltesi

Riposa: La Cantera

Classifica: Ceresarese 19, Gonzaga 18, Borgo Virgilio 15, Porto 12, Voltesi, Quistello e Roverbellese 9, Mantovana 8, Union Colli e La Cantera 7, Serenissima e Ostiglia 6, Segnate 5, River 4, Pegognaga 3

ALLIEVI REGIONALI UNDER 18 CRL

8ª giornata, domani ore 10

Montorfano Rovato-Cazzagobornato

Rezzato-San Michele

Sporting Chiari-Voluntas

Unitas Olympia-Passirano

Accademia Prevalle-Roncadelle

Desenzano-New Team

Castiglione-Uso United (ore 10.45)

Travagliato-Real Dor Brescia

Classifica: Desenzano 19, Voluntas 18, Rovato 17, Prevalle 13, Rezzato 13, Travagliato 12, Real Dor Brescia 12, New Team 10, Unitas Olympia 10, Uso United 8, Sporting Chiari 8, San Michele 7, Castiglione 3, Roncadelle 3, Cazzagobornato 2, Passirano 1

ALLIEVI REGIONALI U18 CRER

8ª giornata, domani ore 10

Cabassi Union Carpi-Pavullo

Castelnuovo-Colombaro

Lentigione-Arcetana

Rubierese-Suzzara

Sporting S.Ilario-San Paolo

Viadana-Real Formigine

Riposano: Mirandolese e Limidi

Classifica: Viadana 21, San Paolo 16, Lentigione 15, Real Formigine 11, Rubierese 10, Sporting S.Ilario 8, Colombaro 7, Castelnuovo 7, Pavullo 6, Mirandolese 5, Arcetana 5, Suzzara 2, Limidi 2, Cabassi Union Carpi 1

ALLIEVI REGIONALI UNDER 17

9ª giornata, domani ore 10

Castelverde-Montorfano Rovato

Ciliverghe-Pavonese

Pavoniana-Cellatica

Sported Maris-Soncinese

Sporting Club-Accademia Prevalle

Valtrompia-Castiglione

Verolese-Gussago

Vighenzi-Quistello (ore 9)

Riposa: Orceana

Classifica: Cellatica 21, Castiglione 18, Vighenzi 18, Valtrompia 16, Gussago 16, Ciliverghe 15, Sported Maris 13, Orceana 12, Soncinese 12, Pavoniana 10, Verolese 9, Montorf. Rovato 8, Pavonese 6, Sporting Club 5, Prevalle 4, Quistello 4, Castelverde 0

ALLIEVI PROVINCIALI UNDER 17

7ª giornata, domani ore 10

Castellana-San Lazzaro (oggi 17.30)

La Cantera-Curtatone (ore 10.30)

Mantovana-Asola

Pomponesco-Borgo Virg. (oggi 17.30)

Rapid Olimpia-Medolese (oggi 16)

Serenissima-Voltesi

Sporting Pegognaga-Porto

Riposa: Polirone

Classifica: Castellana e San Lazzaro 21, Asola 19, Voltesi 18, Borgo Virgilio 15, Serenissima e Curtatone 10, Porto 9, Polirone 6, Rapid Olimpia 5, Pegognaga 4, La Cantera e Mantovana 3, Medolese e Pomponesco 0

ALLIEVI REGIONALI UNDER 16

8ª giornata, domani ore 10

Ciliverghe-Rezzato

Concesio-Darfo Boario

Gussago-Pavonese

Sported Maris-Città di Albino

Azzano-Colognese

Desenzano-Porto

Valcalepio Junior-Pavoniana

Castellana-Castiglione (lunedì ore 19)

Classifica: Castiglione e Città di Albino 18, Desenzano 17, Sported M. e Colognese 15, Ciliverghe 13, Pavoniana e Pavonese 12, Darfo 10, Valcalepio 9, Azzano 8, Castellana 7, Gussago 6, Porto 2, Rezzato 1, Concesio 0

ALLIEVI PROVINCIALI UNDER 16

7ª giornata, oggi ore 15

Quistello-Polirone (ore 16)

Cannetese-Union Colli (domani ore 10)

Gonzaga-Borgo Virgilio (mart. 19.30)

Mantovana-UT Marmirolo

Poggese-Rapid Olimpia (ore 15.30)

S.Lazzaro-S.Egidio S.Pio (mart. 20.30)

Riposa: River

Classifica: San Lazzaro e Quistello 15, Marmirolo 12, S.Egidio S.Pio X 11, Polirone 10, Poggese 9, Union Colli, Rapid Olimpia, River e Cannetese 6, Borgo V. 4, Gonzaga, 3, Mantovana 0

GIOVANISSIMI REG. U15 GIRONE E

8ª giornata, domani ore 10

Castiglione-Rigamonti (oggi 18.30)

Gavardo-Aurora Travagliato

Ciliverghe-Vighenzi

Cortefranca-Valcalepio Junior

Palazzolo-Montorfano Rovato

Uso United-Darfo Boario

Valtenesi-Concesio

Voluntas Brescia-Cellatica

Classifica: Darfo 21, Vighenzi, Palazzolo e Concesio 16, Rigamonti 15, Valcalepio 14, Ciliverghe 13, Castiglione 11, Valtenesi 10, Uso United e Rovato 6, Voluntas Bs, Cortefranca e Gavardo 4, Travagliato e Cellatica 1

GIOVANISSIMI REG. U15 GIRONE F

Recupero 5ª giornata

Rapid Olimpia-Castellana 0-6

8ª giornata, domani ore 10

Asola-Rapid Olimpia (oggi ore 15.30)

Casalpusterlengo-Soncinese

Offanenghese-Orceana

Porto-Sported Maris (oggi ore 15)

Ripaltese-Castellana (oggi ore 14.45)

Pavonese-Castelnuovo

San Lazzaro-Pianenghese

Unitas Olympia-Codogno

Classifica: Codogno 19, Castellana 18, San Lazzaro 17, Sported Maris 16, Orceana 15, Castelnuovo 13, Offanenghese 12, Soncinese 10, Rapid Olimpia 9, Ripaltese 8, Pavonese 7, Porto 6, Unitas Olympia 6, Asola 3, Casalpusterlengo 3, Pianenghese 1

GIOVANISSIMI PROV. U15 GIR. A

7ª giornata, domani ore 10

Casaloldo-Cannetese

La Cantera-Borgo Virgilio (ore 10.30)

Redondesco-Roverbellese (oggi 16.30)

San Lazzaro-Curtatone (oggi ore 15)

Sporting Club-Union Colli Morenici

Voltesi-Medolese (lunedì ore 18.30)

Classifica: Sporting 18, La Cantera 13, Union Colli, Curtatone, Voltesi 12, San Lazzaro 10, Roverbellese 9, Cannetese 6, Redondesco, Casaloldo, Medolese e Borgo Virgilio 3

GIOVANISSIMI PROV. U15 GIR. B

7ª giornata, domani ore 10

Piccoli Pirati-Poggese

River-S.Egidio S.Pio X (oggi ore 15)

Serenissima-Polirone (oggi ore 16)

Pegognaga-Union Villa (oggi ore 16)

Union Team Marmirolo-Gonzaga

Riposa: Quistello

Classifica: S.Egidio S.Pio X 15, Pego e Marmirolo 13, Gonzaga 12, Union Villa 10, Piccoli Pirati e River 9, Poggese 4, Sere 3, Polirone e Quistello 0

GIOVANISSIMI REGIONALI U14

8ª giornata, domani ore 10

Cazzagobor.-Castiglione (oggi 16.15)

Voluntas-Desenzano

Uso United-Darfo Boario

Castellana-Mario Rigamonti (11.15)

Ciliverghe-San Lazzaro (ore 11)

Pavoniana-Sported Maris

Vighenzi-Palazzolo

Aurora Travagliato-Breno

Classifica: Voluntas 21, Desenzano e Vighenzi 17, Pavoniana 14, Rigamonti e Breno 13, Darfo 11, Sported e Ciliverghe 10, Palazzolo e Cazzago 7, Castellana 6, Castiglione 5, Travagliato e San Lazzaro 4, Uso United 0

GIOVANISSIMI PROV. U14 GIR. A

7ª giornata, domani ore 10

Mantovana B-Roverbella B (oggi 15)

Curtatone-Rapid Olimpia

Porto-Bagnolese

Riposa: Sporting Club e La Cantera

Classifica: Rapid Olimpia e Porto 12, Curtatone 9, Bagnolese 5, Mantovana B 4, Sporting Club e La Cantera 3, Roverbellese B 1

GIOVANISSIMI PROV. U14 GIR. B

7ª giornata, domani ore 10

Moglia-Roverbellese

Poggese-Union Team Marmirolo

River-Rapid Olimpia B

San Lazzaro-Mantovana

Riposa: Gonzaga

Classifica: Marmirolo e Roverbellese 12, Mantovana 10, Poggese 9, Gonzaga 7, Moglia e San Lazzaro 6, Rapid Olimpia B 5, River 0

JUNIORES CREMONA

8ª giornata, oggi ore 15

La Piccola Atene-Acquanegra

CAMPIONATI CRER

Allievi Int. U16 Pr: 8ª g. (dom. 10.30)

M.T.1960-Viadana

Rapid Viadana-Celtic Cavriago

Giovanis. U14 Re: 8ª g. (oggi ore 15)

Viadana-Arsenal