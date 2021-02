Basket A2 maschile – Staff sconfitta a Milano dall’Urania (79-72)

MILANO econda sconfitta consecutiva per gli Stings, che a Milano cedono 79-72 all’Urania. Determinante il terzo quarto, con un parziale di 21-7 per i padroni di casa che ha decisamente cambiato l’inerzia del match. Un vero peccato, perchè la Staff era riuscita a chiudere il primo tempo in vantaggio di 5 punti. Prossima partita mercoledì 24 febbraio alla Gp Arena con Casale Monferrato.

URANIA MILANO-STAFF MANTOVA 79-72 (20-22, 21-24, 21-7, 17-19)

URANIA MILANO Raivio 26 (8/13, 2/2), Langston 15 (4/5, 0/0), Bossi 11 (1/3, 3/8), Benevelli 9 (1/1, 2/4), Pinti 9 (3/6, 1/2), Raspino 6 (3/6, 0/3), Montano 3 (0/2, 1/5), Pesenato, Chiapparini ne, Valsecchi ne, Cavallero ne, Franco ne. All.: Villa.

STAFF MANTOVA James 25 (8/14, 1/8), Weaver 14 (4/7, 2/2), Ferrara 11 (4/5, 1/1), Ghersetti 10 (2/4, 2/3), Bonacini 8 (2/5, 1/3), Cortese 2 (1/3, 0/3), Maspero 2 (1/2, 0/1), Infante (0/0, 0/1), Mirkovski ne, Albertini ne, Ceron ne, Ziviani ne. All.: Di Carlo.

ARBITRI Wassermann, Gagno, Spessot.

NOTE Milano: tiri liberi 12/13, rimbalzi 28 (5+23), assist 23. Mantova: tiri liberi 7/8, rimbalzi 28 (5+23), assist 13.