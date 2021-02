Rotatoria di Grazie, da oggi traffico a senso alternato. Giugno 2021 fine lavori

GRAZIE (Curtatone) – Proseguono senza sosta i lavori per la realizzazione dell rotatoria di Grazie e per permettere la prosecuzione dell’intervento la Provincia di Mantova ha deciso per la circolazione a senso unico alternato sulla SP ex SS n. 10 “Padana Inferiore” a Curtatone nel tratto compreso tra l’intersezione con la SP n. 1 “Asolana e l’incrocio con via Pozzarello.

Il transito alternato è previsto dalle ore 9 alle ore 17 di ogni giorno a partire da domani giovedì 18 febbraio sino a giovedì 4 marzo 2021.

«L’obiettivo è quello di concludere i lavori entro la fine di giugno quest’anno – spiegano dalla Provincia, ente costruttore, insieme al Comune di Curtatone, dell’infrastruttura -. Attualmente le attività del cantiere sono concentrate nel completamento delle sotto fondazioni che richiedono prove e test sui terreni e si stanno eseguendo lavori di protezione di tubature, reti di luce e gas e fibra ottica». L’opera ha un costo complessivo che si aggira sul milione di euro. A eseguire l’intervento è l’impresa Reggiani di Mantova

Cominciati il 20 luglio dell’anno scorso, i lavori coordinati dall’Area Lavori Pubblici e trasporti della Provincia procedono con regolarità e secondo il cronoprogramma previsto. Si interviene per quadranti per ridurre i disagi alla viabilità che sino ad ora non è stata interrotta anche se sono state apportate modifiche alla visibilità. E’ infatti vietato il transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate lungo l’Asolana a Grazie dall’intersezione con la strada provinciale ex SS 10 “Padana Inferiore” all’incrocio con la SP 23 Castellucchio-Goito, eccetto per le operazioni di carico e scarico, nella sola direzione di marcia Goito-Mantova.

Il provvedimento sarà in vigore sino alla fine dell’intervento di messa in sicurezza dell’incrocio. Il traffico è deviato su SP 23 “Castellucchio-Goito” e su SP ex SS 10 “Padana Inferiore”.