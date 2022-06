Basket A2 – Stings, il prossimo campionato al via il 2 ottobre

Mantova La Lnp ha reso note le date più significative della prossima stagione sportiva relative al campionato di Serie A2.

L’attività agonistica si aprirà in settembre con la fase di qualificazione (a gironi) della Supercoppa: si giocherà domenica 11, mercoledì 14 e domenica 18. Quarti di finale mercoledì 21. Final Four: sabato 24 e domenica 25 settembre (sede da definire). Ad eccezione di quelle della Final Four, le date vanno intese come “non oltre”. Viene infatti lasciata ai club la facoltà di accordarsi su date alternative, in anticipo, purché non si vada oltre quelle indicate.

La regular season del campionato di Serie A2 Old Wild West scatterà domenica 2 ottobre per concludersi, con la 26esima e ultima giornata, domenica 26 marzo. Successivamente avrà luogo la cosiddetta “Fase a Orologio” spalmata su sei giornate: la prima andrà in scena domenica 2 aprile, la sesta domenica 7 maggio. Nel weekend successivo del 13 e 14 maggio avranno inizio i Play Off suddivisi, come nella passata stagione, in tabellone Argento e tabellone Oro. Mercoledì 20 e giovedì 21 giugno si disputeranno le eventuali gara-5 delle finali dei due tabelloni. Per quanto riguarda i Play Out, in turno unico, la prima partita si giocherà domenica 14 maggio e l’eventuale gara-5 mercoledì 24.

La Final Eight di Coppa Italia è stata calendariata nelle giornate di venerdì 10, sabato 11, domenica 12 marzo 2023 (sede da definire).

In attesa delle prime mosse degli Stings, segnaliamo che l’ex coach biancorosso Gennaro Di Carlo è il nuovo allenatore della “Andrea Pasca” Nardò.