Basket B Int. Play-in Gold: Stings alla Tea Arena per il riscatto con Padova

Curtatone Secondo impegno nei Play-in Gold per gli Stings. La squadra di Pablo Romero stasera scenderà in campo alla Tea Arena (ore 18, arbitri Pedini di Verona e Marzellotta di Villafranca) per affrontare la Virtus Padova di Riccardo De Nicolao. La squadra veneta, all’esordio sul proprio terreno, è stata sconfitta con il punteggio di 71-62 da Syneto Iseo. Debutto amaro anche per i biancorossi, fermati 85-65 a Ferrara dalla corazzata Adamant in un derby “amarcord”. «Quella contro gli estensi è stata una gara difficile – afferma capitan Christian Boudet – Abbiamo affrontato un’ottima squadra e, sebbene alla fine non siamo riusciti a vincere, ci è servita da lezione. Ora dobbiamo concentrarci sulla Virtus Padova e su una partita che consideriamo di grande importanza. Si tratta di un’opportunità fondamentale per vincere in casa e per tornare al nostro gioco. Fare punti è essenziale per consolidare la nostra posizione in classifica e puntare a qualificarci per i play off. Vincere davanti al nostro pubblico è obiettivo cruciale e decisivo per il nostro cammino». In casa Padova si punta al riscatto dopo il ko con Iseo. «Contro i bresciani – spiega il tecnico Riccardo De Nicolao ci è mancato equilibrio. Mantova? Li abbiamo affrontati a settembre in amichevole. Sono una squadra ben costruita con giocatori di assoluto livello per la categoria come esperienza e qualità. Hanno grande fisicità e noi, per fare una buona gara, dovremo contenere il loro uno contro uno, l’arma che più usano sia con i lunghi sia con gli esterni. Dovremo fermare le loro transizioni offensive, perché è da lì che costruiscono molto, ma soprattutto l’attenzione deve essere su di noi: bisogna capire bene cosa dobbiamo fare per essere pericolosi. Stiamo anche cambiando un po’ la nostra tipologia di gioco. Sono fiducioso che queste novità saranno ben recepite dai ragazzi, chiamati poi a metterle in campo per poter fare uno step in più rispetto alle ultime partite».