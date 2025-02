Basket serie A2 f – MantovAgricoltura, scacco alla regina Udine

Mantova Una MantovAgricoltura da urlo demolisce la regina Udine 75-55 e l’aggancia in vetta. Un avvio di gara in sostanziale equilibrio viene completamente capovolto in un terzo quarto mozzafiato delle mantovane che riescono, nell’ultimo parziale, a toccare quota +34. Parte sprint la serata di Udine con Penna che mette a segno un 3/3 dall’arco, mentre Mantova trova nel suo punto fermo dentro al pitturato Florencia Llorente. La W.APU prova a strappare ulteriormente toccando quota +7, è però proprio a quel punto che risalgono la china le virgiliane sul 12 a 11. Le ospiti riescono a strappare ancora qualche punto nonostante la difesa arcigna delle mantovane che raggiungono nuovamente il vantaggio con la bomba di Ramò a 3’ dalla fine. La situazione di stallo rimane fino all’ultimo giro dell’orologio quando Gregori trova la tripla a cui risponde Ramò: 20-20. Anche il secondo quarto si apre sotto il segno dell’alternarsi delle parti, con nessuna delle due squadre che riesce a prendere il sopravvento. Ramò, in gran spolvero da 3, mette a segno la terza tripla della serata e subito dopo Cavazzuti, con assist perfetto di Fiorotto, mette avanti le sue compagne e nell’azione successiva è proprio Fiorotto a consegnare il +5 per Mantova. Capitan Bacchini riduce il divario con il tiro dalla media, mentre una Penna cecchina dalla lunetta riporta il -1 in casa APU. Lo spauracchio del nuovo vantaggio avversario è sfatato, nel finale, da Orazzo che trova un tiro dalla parabola alta che sarà l’ultimo del quarto: 36 a 33 per Mantova sulla sirena della pausa lunga. Il registro cambia completamente nel terzo parziale, con Udine in difficoltà che riesce a trovare solo 2 punti; di contro Mantova in scia positiva riesce a piazzare 25 punti con una prestazione corale toccando quota, alla penultima sirena, di 61 a 35. Con la pratica pressoché archiviata, coach Logallo regala minuti preziosi in campo alle giovanissime Caprioli e Cerani. Udine, scossa da un motto di orgoglio, dopo che MantovAgricoltura tocca il +34, riesce a strappare qualche punto chiudendo poi con 20 punti di differenza, sul 75 a 55. MantovAgricoltura ritornerà sabato alle 19.30 sempre in casa con Trieste.