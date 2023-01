Basket C Silver – San Pio X, capodanno in vetta ma c’è la tegola Mauceri

Mantova L’anno che si avvia alla conclusione è stato certamente prodigo di soddisfazioni per il San Pio X, che ha disputato mercoledì sera un’amichevole contro il Reggiolo, formazione che milita in Promozione, prima del rompete le righe per le festività di fine anno. Giusto per onor di cronaca, la squadra guidata dal coach Marco Gabrielli si è imposta per 75 a 72, senza schierare Asan e Mauceri. Il cammino in campionato è stato finora a dir poco trionfale visto che il San Pio X ha conquistato al termine dell’andata il titolo di campione d’inverno nel girone Rosso, primo in classifica con due punti di vantaggio sulla Gilbertina Soresina che è caduta proprio nell’ultima partita casalinga contro lo Junior Curtatone, lasciando così il primato solitario appunto al team cittadino, che dal canto suo ha vinto il derby a Viadana.

«Abbiamo disputato questa amichevole per non perdere il ritmo partita – spiega coach Gabrielli – contro una compagine che milita in Promozione, ma ha un roster di tutto rispetto. Noi non eravamo al completo e soprattutto, dopo l’ultima gara di campionato, abbiamo perso Mauceri per un grave infortunio al ginocchio e non sappiamo quando lo avremo di nuovo a disposizione. Una grave perdita per noi e non è un caso che Mauceri fosse assente nell’unica partita persa contro il Soresina. Abbiamo inserito nel roster Gonzalo Oriolo (è il compagno di Florencia Llorente del MantovAgricoltura, ndr): non va a compensare l’assenza di Mauceri, ma è comunque una pedina in più. Siamo la capolista e nel ritorno ci attendono tredici partite di fuoco, a cominciare da quella contro i lodigiani del Somaglia in programma venerdì 13 gennaio, alla ripresa del campionato».