Calcio, il pagellone di 3ª Categoria – Pegognaga e Moglia alla resa dei conti

Mantova Il girone d’andata del campionato di Terza Categoria avrà un’appendice il 15 gennaio con i recuperi della 15esima giornata, che prevede tra l’altro lo scontro diretto tra la capolista Pegognaga (voto 9) e il Moglia (voto 8,5) secondo della classe. I tre punti di vantaggio garantiscono agli “scoiattoli” il titolo di campioni d’inverno, comunque vada, ma di sicuro non c’è partita migliore per inaugurare il nuovo anno. L’Atletico Castiglione (voto 8-), new entry del torneo, si propone come il terzo incomodo e di sicuro non gli mancano i giocatori d’esperienza (e un bomber di razza come D’Amico) per puntare al colpaccio nel ritorno. La zona play off si completa con il tandem al quarto posto formato da Voltese (voto 7,5) e Segnate (voto 7,5), due squadre che però non sembrano intenzionate ad accontentarsi di giocare gli spareggi. Poi c’è il Borgo Virgilio (voto 7-), che chiude il trenino di testa. E’ retrocesso dalla Seconda, punta a risalire, ma l’obiettivo principale è sempre quello di valorizzare i suoi giovani. La Don Bosco (voto 6,5) è un po’ nel limbo, ma difficilmente potrà rientrare nella lotta promozione che pare ristretta alle prime sei. Meritano la sufficienza Juniors Cerlongo (voto 6,5), le retrocesse Rapid Olimpia (voto 6) e Robur Marmirolo (voto 6) e la matricola Union Colli Morenici (voto 6), da cui ci aspettiamo però qualcosa di più nel girone di ritorno. Mentre dobbiamo mettere dietro la lavagna la River (voto 5), che era partita con grandi ambizioni, ma arranca nei bassifondi della classifica. Anche la Mantovana (voto 5,5) ha un po’ deluso, mentre la Sustinentese (voto 7) ha fatto un enorme passo avanti rispetto alla scorsa stagione: non è più la squadra materasso. Il Castellucchio (voto 5,5) e la Casteldariese (voto 5,5) hanno dato segnali di vita, mentre al 2023 il fanalino Guidizzolo (voto 4,5) chiede solo una vittoria, la prima.