Basket – Il S. Pio X presenta ufficialmente la stagione del settore giovanile

Mantova E’ iniziata ufficialmente la stagione 2024/25 del settore giovanile del Mantova Basket San Pio X. Quasi al completo il team di allenatori che alla presenza del vice presidente Lorenzo Benatti si è riunito nella sede di via Manzoni per condividere le linee programmatiche che coinvolgeranno gli atleti nati dal 2012 al 2005, ovvero dall’U12 all’U19 sino ai giovani della Serie C. Coach Ciro Tosetti ha presentato la struttura tecnica e organizzativa della nuova stagione. Presente anche la responsabile del settore MiniBasket Maria Grazia Palmieri per la presentazione dell’annata 2012 e del coinvolgimento dei 2013 anche nel settore giovanile.