Tamburello serie A f – Cavriana strappa un punto al Faedo, Guidizzolo ko con onore

Mantova Positivo debutto per le due mantovane nel campionato di serie A femminile.

La Cavrianese è partita subito strappando un punto al Faedo. La squadra del direttore tecnico Benhur Tondini è molto giovane e come obiettivo ha la salvezza, cercando magari di dare fastidio a tutte le avversarie. Ed è proprio quello che ha fatto ieri all’esordio davanti al pubblico amico. Si è battuta subito alla grande, cedendo nel primo set per 5-6 e vincendo con merito il secondo 6-2. Nel tie-break ci ha provato, ma il Segno ha avuto la meglio 4-8. Impresa sfiorata, ma un punto alla prima giornata va bene. Soddisfatto anche il dt Tondini: «Bellissima prestazione delle ragazze che hanno messo in difficoltà il Segno. Nel primo set siamo arrivati 5-5 e perso 6-5 sul 40 pari all’ultimo 15. Abbiamo dominato il secondo e poi ci sta alla prima giornata perdere al tie-break. Per noi è un buon inizio e chi ben inizia, è a metà dell’opera: credo faremo una bella stagione.

Nulla da fare per le ragazze della Virtus Guidizzolo; contro le pluricampionesse del Segno ci hanno messo l’anima e il cuore, ma alla fine la vittoria è andata alle avversarie. Partita molto bella sul piano tecnico che è stata condizionata dal forte vento. Per lunghi tratti le ragazze di Adolfo Negri hanno giocato alla pari con le forti trentine. «Come prima partita in serie A – afferma il dt Negri – siamo tutti molto contenti di aver giocato a un buon livello contro la corazzata Segno. Il futuro promette bene». (bio)