Basket serie A2 f – Il MantovAgricoltura cerca conferme nella trasferta di Rovigo con la Solmec

San Giorgio Archiviato l’esordio positivo cin Roseto, per il MantovAgricoltura è il momento di affrontare la Solmec Rhodigium a Rovigo (ore 20.30). Le sangiorgine ritroveranno l’ex Paola Novati e Massimo Borghi, nella veste di assistente allenatore (head coach biancorosso nella stagione 2020/21). Nella gara della scorsa settimana, Rovigo ha perso 59-55 all’Allianz Dome contro la Futurosa Trieste: la partita si è decisa negli ultimi istanti, tanto che a poco meno di 4’ dal termine le due formazioni erano sul 50 pari. Se dunque in casa San Giorgio l’obiettivo è di mantenere lo stesso ritmo della partita contro Roseto, le venete saranno alla ricerca della prima vittoria stagionale davanti al proprio pubblico. Celia Fiorotto, pivot argentina arrivata quest’estate, ha parlato della prima partita contro l’Aran Panthers: «È stata dura, ma l’importante è essere riuscite a portare a casa la vittoria, avendo dimostrato un carattere altrettanto tosto, di chi non molla mai». La sfida contro la formazione veneta non sarà da meno: «Anche contro Rovigo sarà dura, così come tutte le partite di questa stagione. È fondamentale rimanere concentrate, sin dal primo istante, e seguire il nostro piano di gioco. Stiamo costruendo un nuovo gruppo e l’alchimia sta crescendo». Finora, l’esperienza mantovana per l’argentina è stata positiva: «Mi trovo molto bene con le mie compagne. È un team che collabora da diverse stagioni, e questo si nota. Oltre a essere ottime giocatrici, sono anche fantastiche compagne. Sono felice di condividere questa avventura con ciascuna di loro. Lavorando insieme, sono sicura che potremo ottenere risultati significativi». Anche se la stagione è appena cominciata, è importante porsi obiettivi a medio e lungo termine: «A livello individuale, desidero continuare a migliorare e apprendere nuovi aspetti del gioco. Spero di sfruttare al meglio gli insegnamenti di coach Logallo: è un grande allenatore, appassionato della tecnica individuale, su cui investe molto. Vorrei essere di supporto alle mie compagne con la mia energia, promuovendo sempre di più lo spirito di squadra. Quando giochiamo insieme, siamo davvero un grande team». La partita sarà trasmessa sul canale YouTube “Rhodigium Basket Rovigo”.