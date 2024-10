Rugby Serie A Elite – Il Viadana punta sui giovani talenti: con Rovigo spazio a Brisighella e Gamboa

VIADANA L’idea di crescita e valorizzazione dei giovani talenti è divenuta una sorta di leitmotiv in salsa giallonera per un Rugby Viadana sempre più lanciato nel progetto sviluppo. La partita di Coppa Italia di domani, in tal senso, rappresenta un perfetto banco di prova per alcuni di loro che potranno mostrare il proprio “stato di avanzamento lavori”. Due ragazzi classe 2004 avanzano la propria candidatura per una maglia da titolare; due giovani che hanno avuto un percorso comune nel settore giovanile e che per motivi differenti dovrebbero approcciare la sfida di Coppa con un carico di interesse ampliato. Nel reparto avanzato potrebbe scendere in campo Juan Cruz Gamboa, terza linea dinamico e con buoni skills che ha già debuttato a Pesaro da titolare, ma l’effetto Zaffanella ha una eco ben differente. L’altro ragazzo è Simone Brisighella che dopo la parentesi iridata con l’Italia under 20 si rituffa nel campionato di serie A Elite dopo l’infortunio patito proprio in campionato ha la possibilità di riaffacciarsi al massimo campionato nazionale di rugby. Nella gara di Pesaro ha fatto il suo debutto come primo centro Patrick De Villiers che ha giocato per tutti gli ottanta minuti; quindi cresce la curiosità rispetto ad un confronto assai duro e che dovrebbe dare molte risposte. Viadana vs Rovigo non è mai una partita banale e quindi diventa una vetrina prestigiosa per chi ha l’ambizione di scalare la graduatoria nelle gerarchie dei vari ruoli. I Bersaglieri sono reduci dal vittorioso esordio in questa edizione della Coppa Italia sul suolo capitolino superando Rugby Roma con il risultato di 7-66.

Terminata la sfida la squadra si presenterà al pubblico e poi il focus sarà puntato decisamente sul campionato con l’esordio con le Fiamme Oro.