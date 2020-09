Casalromano, giovedì Dadde Visconti e Michele Cafaggi in ‘Escalascion’ per il Festival dell’Invisibile sul piazzale della chiesa di San Giovanni Evangelista

CASALROMANO con lo spettacolo di teatro di strada e clowneria “Escalascion” di Dadde Visconti e Michele Gafaggi, prosegue stasera alle 21 sul piazzale della chiesa di San Giovanni Evangelista l’edizione 2020 del Festival dell’Invisibile, rassegna internazionale di arti performative organizzata dall’associazione L’Aquila e il Leone per la direzione artistica di Amneris Bendoni. Dadde Visconti e Michele Cafaggi, artisti con pluriennale esperienza di teatro di strada e teatro ragazzi, interpretano due uomini simili in tutto simili che affittano contemporaneamente le stesse case-scale e vivono felicemente e all’unisono la loro nuova vita. L’imprevisto, tuttavia, è in agguato e l’idillio si trasforma in scontro feroce senza esclusione di colpi. Uno sguardo clownesco sulla stupidità dell’uomo, dove la diversità crea scintille e le scintille creano…esplosioni. Uno spettacolo di teatro di strada con l’obbiettivo di miscelare le varie forme di espressione per dare vita ad un prodotto ricco e di qualità. Vincitore del premio della Critica e del premio del Pubblico al Festival International de Rue di Ascona nel 2014, è stato presentato al Festival di Aurillac, e in numerosi Festival di Teatro di Strada italiani ed Europei. Lo spettacolo è ad ingresso libero e a causa delle norme sanitarie in vigore, è necessaria la prenotazione al numero 338-4130607 oppure via email a: ass.aquilaeleone@gmail.com.

Paolo Zordan