Basket serie A2 f – Il MantovAgricoltura saluta le guardie Novati e Nwachukwu

San Giorgio Altre due atlete lasciano il MantovAgricoltura San Giorgio. Le due guardie Paola Novati (1998) e Vanessa Nwachukwu (2003) non faranno parte del roster per la stagione 2024-2025. Dopo un solo anno insieme, le strade di Paola e Vanessa e quelle del club biancorosso si dividono.

«Ringraziamo Paola e Vanessa per il loro impegno – si legge nella nota del club – il supporto e il contributo tanto agonistico quanto umano dato durante la stagione passata insieme. Auguriamo loro ogni successo per il futuro, sia dentro che fuori dal campo. Con l’auspicio che possiate raggiungere traguardi importanti, vi auguriamo il nostro più sentito “in bocca al lupo”. In precedenza avevano salutato due bandiere del San Giorgio: la play Sofia Bottazzi, che ha deciso di chiudere la carriera dopo tanti anni con la canotta biancorossa, e la guardia Cristiana Petronio (1999), protagonista nei 5 anni a Mantova della scalata dalla B ai play off di A2. E’ stata tesserata dal Basket Foxes Giussano.