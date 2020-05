Calcio Eccellenza – Patron Guernieri: “Gove, finalmente ti ritrovo”

GOVERNOLO In attesa di capire in che modo termineranno i campionati (game over previsto per venerdì), in casa Governolese si attende con impazienza la riunione del consiglio, che dovrebbe tenersi, salvo imprevisti, lunedì 25.

Torna a parlare il presidente dei Pirati Marzio Guernieri: «In queste settimane abbiamo pensato a tutto, meno che al calcio – confessa il numero uno della società -, la data di lunedì è fondamentale per capire quali saranno le strategie future. Una cosa intendo chiarirla, e l’ho già fatto privatamente con i giocatori: la Governolese c’è e ci sarà ai nastri di partenza anche il prossimo anno».

Come ogni anno, anche la presidenza andrà rinnovata: «Più volte, anche negli scorsi anni, avevo detto di essere stanco, ma poi sono rimasto in sella – ricorda -. Il mio ciclo avrebbe dovuto durare al massimo un quinquennio, alla fine sono presidente da 7 anni. Che io rimanga o no, posso dire che lascerei questa carica solo se ci fosse a sostituirmi una persona del paese, con le adeguate capacità di ricoprire il ruolo e che sia in grado di garantire un futuro roseo a questa società». «Le incognite piuttosto – afferma il patron – riguardano aspetti extrasportivi: come si ripartirà? Quando? Si ricomincerà a porte chiuse? Come saranno composti i gironi? Si potrà andare serenamente in zone colpite in maniera pesante dall’epidemia? Di questo e di molto altro inizieremo a discutere nei prossimi giorni, anche in base a ciò che emergerà dai vari fronti. Un punto fermo importante riguarda i nostri sponsor: ci hanno garantito sostegno, e di questo sono felice e li ringrazio. Anche dalle modalità in cui si svolgerà o meno la “Festa dello struzzo” capiremo da quale base dovremo partire. Abbiamo bisogno di riunirci a quattr’occhi per scambiarci idee, impressioni e programmi. Finora non era stato possibile per il Covid. In base a queste dialoghi capirò se potrò continuare ad essere presidente. La carica, come è noto, deve essere rinnovata ogni anno. Non forziamo i tempi, anche perchè come sembra ci sarà qualche settimana in più, ne discuteremo».

«Se proseguiremo nel solco degli ultimi anni – osserva Guernieri -, ovvero se saremo in grado di poter allestire una formazione che possa fare sempre un passo in avanti ulteriore, stagione dopo stagione, le probabilità che rimanga aumenteranno. Poi, in base a quello che deciderà la Federazione, faremo le scelte tecniche e mercato. Per ora siamo stati bombardati da una quantità incredibile di ipotesi, impossibile capire quale sarà la via maestra. Lunedì saremo in grado di saperne di più».

Insomma, a Governolo si attende di capire come si chiuderà la stagione, ma la voglia di programmare e “mettere in moto la macchina”, è tanta.