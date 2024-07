Calcio Promozione – L’UnionMarmi potenzia il vivaio con Rebecchi e Alberini

MARMIROLO Con la creazione del polo calcistico Union Team Marmirolo l’obiettivo primario della società è stato, da subito, quello di creare un ambiente ancor più positivo e coinvolgente per tutti i giovani del territorio di San Giorgio Bigarello e Marmirolo. Obiettivi ambiziosi sia in termini di risultati sul campo che di servizi offerti ai nostri giovani calciatori.

Proprio per questo, per una prospettiva dirigenziale più solida e per un ulteriore salto di qualità tecnico sportivo, è stato inserito nel nostro organico un dirigente di lunga e provata esperienza come Massimo Rebecchi che sarà il responsabile settore giovanile di base; e un tecnico altrettanto quotato come Carlo Alberto Alberini che seguirà l’area tecnica.

Entrambi provenienti dallo Sporting Club Goito, hanno sposato con entusiasmo gli obiettivi ambiziosi di una società che sta dimostrando un’attenzione particolare alla crescita del settore giovanile.

Con in testa il presidente Ballotari, col coordinamento del dg Pizzadini, affiancato dal vicepresidente De Pace, con Alex Vitari referente per la zona di Marmirolo e col supporto di un servizio di segreteria puntuale ed efficiente supervisionato dal sig. Masiero, la società è certa di riuscire, con questi due nuovi importanti innesti, a dar vita ad una squadra di lavoro completa, che sia in grado di accompagnare i calciatori nella loro crescita, puntando, sia al loro miglioramento come talenti individuali, sia al raggiungimento di gratificanti risultati collettivi.