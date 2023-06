Pallavolo serie B – Serafini: “Perse tre finali ma il Gabbiano merita l’A3 per tutto il lavoro svolto”

Cerese Non come avrebbe voluto, sul campo, ma sfruttando il regolamento, il Gabbiano Top Team Mantova sarà ai nastri di partenza del prossimo campionato di serie A3. Manca l’ufficializzazione della Lega, ma la società del presidente Paolo Fattori, come era stato annunciato qualche giorno fa, prenderà il posto di Pineto che giocherà invece in A2.

Dopo la vittoria di sabato a Cerese con lo Scanzorosciate, che ha chiuso la stagione e l’ultima fase dei play off, è tempo di fare un bilancio con il tecnico dei biancazzurri Simone Serafini: «Il salto in A3 è meritato per il lavoro che abbiamo fatto durante tutta la stagione. Sulla formula dei play off potremmo discutere all’infinito se è giusta o sbagliata. Ma il regolamento è uguale per tutti e noi abbiamo perso tre finali, una di Coppa Italia e due partite fuori casa nei play off. Non siamo stati bravi con Acqui Terme per due volte e a Malnate nei primi due set». Il Gabbiano è stato perfetto per quasi tutta la stagione, eccetto nei momenti clou, in cui forse la tensione si è fatta sentire. «Abbiamo perso tre/quattro partite in un anno giocandone 35 e non perdendo mai nella regular season. Resta il rammarico di non aver vinto le sfide decisive, ma la stagione è stata tutt’altro che negativa, col record di punti e quattro set persi nella prima parte. Senza dimenticare che abbiamo iniziato il campionato con degli infortuni ma senza risentirne, ed esprimendo spesso un bel gioco. La rosa ampia ci ha permesso di avere allenamenti molto intensi e di mantenere un alto livello per tutto l’anno». Proviamo ad allargare il discorso su quello che potrà essere il campionato di A3… «Il salto da una B alta, come facciamo da un paio d’anni, all’A3 di media classifica non è eccessivo. La squadra non verrà smantellata, ma avrà degli accorgimenti per avere una certa fisicità. Si dovrà implementare la forza della squadra a livello fisico, con giocatori di categoria o di categorie superiori. Sinceramente non smantellerei il gruppo che ha giocato questo campionato». Del problema dell’impianto – si punta sul PalaSguaitzer – e del prossimo roster se ne parlerà più avanti, anche se i primi cambiamenti dovrebbero riguardare la regia. Il coach però si lascia sfuggire la prima notizia di mercato… «Serafini? Sarà il prossimo allenatore del Gabbiano», commenta. Per l’A3 quindi si ripartirà da lui.

Sergio Martini