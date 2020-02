Basket serie A2 f – MantovAgricoltura, caccia ai due punti col Ponzano

SAN GIORGIO Terzo impegno in trasferta per il MantovAgricoltura nel girone di ritorno, dopo quelli vincenti di Sarcedo e Villafranca. Stasera la squadra di coach Botticelli è impegnata a Ponzano Veneto (20.30, arbitri Francesca Cavedon di Udine e Alma Pellegrini di Cesenatico) contro le trevigiane di Zanco, al momento terzultime a quattro lunghezze dalle virgiliane, che all’andata si imposero per 85-61 al Dlf. Il San Giorgio, al contrario di quanto di positivo ha ottenuto di recente in trasferta, ha incassato quattro battute d’arresto interne in altrettante contese con Udine, Moncalieri, Fassi Albino e San Gabriele Milano, consecutive le ultime due contro orobiche e meneghine.

La sfida di stasera in terra trevigiana per San Giorgio è un match fondamentale per far risalire l’umore, ma soprattutto è importante a livello di classifica: uscire dal PalaCicogna cogliendo l’intera posta avrebbe un grande peso, per riuscire così a portare a sei lunghezze il vantaggio sulle venete, e magari poter acciuffare a quota 16 Sarcedo, se incassa la battuta d’arresto a Marghera.

«Le ultime due sconfitte contro Fassi Albino e San Gabriele Milano – osserva Alice Pizzolato, guardia del MantovAgricoltura – hanno un po’ frenato l’entusiasmo che eravamo riuscite a riconquistare con tanta fatica e tanto sudore; certamente sia con le bergamasche che con le meneghine potevamo fare di certo meglio. Le vittorie, è risaputo, aiutano ad allenarsi meglio durante la settimana. Non è stato facile dunque riprende il lavoro dopo l’ultimo passo falso interno. Però, se da un lato costa sacrificio, dall’altro non mi spaventa perché questa squadra ha un’intelligenza ed una consapevolezza tale da riuscire a ribaltare le situazioni da un momento all’altro, soprattutto quando c’è necessità. Purtroppo non siamo sempre state costanti, ma quando si risalta la forza del gruppo, la forza del collettivo, direi che è uno spettacolo Dopo due battute d’arresto consecutive casalinghe vogliamo ritornare a vincere, considerato che nelle prime due gare esterne del ritorno abbiamo conquistato l’intera posta con Sarcedo e Villafranca. Speriamo di potercela fare anche contro una diretta rivale per la salvezza».

Tutte disponibili le atlete di Stefano Botticelli, ad eccezione di Lucrezia Zambonini, tutt’ora infortunata. Non è dato sapere al momento quanto potrà rientrare.

Per quel che concerne i play out, nel girone Nord dell’A2 li disputeranno le squadre che chiuderanno la stagione regolare fra la decima e la tredicesima posizione.