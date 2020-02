L’evento – A lezione dalla mental coach Giulia Momoli: doppio incontro a marzo a Bagnolo

BAGNOLO SAN VITO “Il coaching come strumento per migliorare la qualità della tua vita e delle tue performance”. Saranno due le sessioni che vedranno protagonista l’ex pallavolista di serie A femminile Giulia Momoli che, dopo aver conseguito la laurea in Scienze dell’Educazione nel 2005 e tutta una serie di specializzazioni, può essere considerata una vera esperta del settore: oltre ad essere impegnata quotidianamente in sessioni di coaching con i clienti, la Momoli trascorre oltre 800 ore annue in aula per corsi destinati a privati e aziende continuando così a formarsi in ambito sportivo, nel business e nel life. L’ottenimento dei risultati è, da sempre, il suo scopo. Dopo aver militato nel massimo campionato nazionale femminile con le maglie di Padova e Conegliano, l’ex giocatrice ha disputato per anni il campionato di Sand Volley della lega Pallavolo di Serie A indossando quindi la maglia azzurra nel beach volley, dove ha rappresentato l’Italia ai campionati del mondo, europei ed italiani dal 2005 al 2015. Nel beach volley ha vinto oltre 50 medaglie scalando il ranking mondiale sino ad arrivare all’11esima posizione e ottenendo tre titoli di campionessa d’Italia. E’ stata quindi premiata con la medaglia di bronzo al valore atletico dal Coni nel 2016. Due, si diceva qualche riga più in alto, gli appuntamenti da non perdere, entrambi in programma al centro meeting Island Spa (Città della Moda) con sede in via Marco Biagi 14 a Bagnolo San Vito. La prima sessione si svolgerà sabato 14 marzo, avrà la durata di tre ore e tratterà dei seguenti argomenti: ottenimento dei risultati (come sceglierli, pianificarli e perseguirli) e principi di comunicazione efficace (come le parole che usiamo possono influenzare il nostro lavoro, le nostre relazioni e le nostre performance). La seconda seduta si terrà invece due settimane dopo, sabato 28 marzo: temi del giorno la gestione delle emozioni e l’approfondimento degli schemi mentali. Le sessioni saranno sia didattiche che pratiche, per consentire ai partecipanti di apprendere gli strumenti proposti. I posti sono limitati, pertanto è obbligatoria la prenotazione a info@island-spa.it oppure al 0376-414279. Info prezzi: una partecipazione euro 30,00, doppia partecipazione euro 50,00. (glas)