Auto – Solferino Rally Pecso, Zorzi-Bianchi sesti di classe al 56° Valli Ossolane

SOLFERINO Sabato 12 e domenica 13 dicembre, sulle strade del Piemonte orientale, si è svolto dopo i due rinvii motivati dal Covid il 56° Rally Valli Ossolane, la competizione organizzata della scuderia New Turbomark.

Per la Solferino Rally Pecso, al via si è schierato un agguerrito equipaggio composto da Alessandro Zorzi e Davide Bianchi.

Nonostante l’asfalto molto scivoloso, l’equipaggio grazie a una guida attenta e precisa ha fatto segnare tempi notevoli, con distacchi minimi rispetto ai compagni di classe che occupavano le prime posizioni del podio. Zorzi-Bianchi sono stati rallentati dall’equipaggio che partiva davanti a loro, sia sulla prima prova del sabato, sia sulla penultima della domenica nonostante erano stati chiesti i due minuti di distacco. L’equipaggio ha quindi concluso 6° posto di classe e al 32° posto assoluto.