Basket serie A2 f – Orazzo: ”San Giorgio, tieni i piedi per terra. Ora Umbertide e Treviso: un bel banco di prova”

San Giorgio Il MantovAgricoltura ha spinto subito sull’acceleratore in queste prime due giornate di campionato. Prima la vittoria in casa al debutto contro Roseto, poi il colpo esterno a Rovigo sulla Solmec Rhodigium. Quattro punti che hanno lanciato le sangiorgine in vetta alla classifica: in realtà vi sono altre quattro squadre a quota 4 (Ragusa, Udine, Trieste e Umbertide), ma il primo posto spetta alle biancorosse per la differenza canestri. Nel 68-35 inflitto sabato al Rovigo grande protagonista è stata Marida Orazzo, che spesso ha abituato i suoi tifosi a prove da 20 e passa punti. E sabato ne ha messi a segno proprio 20 (con tre triple, oltre a tre rimbalzi e quattro assist). Ma la play-guardia, più che guardare alle statistiche personali o al primo posto in classifica, pensa alla crescita del gruppo: «A Rovigo siamo state brave a portare la partita sui nostri binari – spiega – I primi cinque minuti di gioco non sono stati propriamente semplici. Non siamo entrate in campo determinate e con il piglio giusto, poi però siamo riuscite ad applicare ciò su cui avevamo lavorato in settimana con lo staff tecnico, non permettendo più alle nostre avversarie di rientrare in partita». In effetti il MantovAgricoltura ci ha messo 3 minuti per trovare la via del primo canestro, segnato dall’argentina Fiorotto, e dopo un primo quarto equilibrato, ha via via accelerato, fino a chiudere la sfida nel primo tempo (17-36). Nella ripresa poco da dire. Ora è già tempo però di guardare avanti per… la capolista: «Adesso ci aspettano delle partite toste, a partire dalla sfida con la Pf Umbertide. Vogliamo confermare quanto abbiamo espresso in campo in queste settimane, tra pre-season e inizio di campionato proprio per dimostrare che stiamo crescendo e che possiamo farlo ancor di più. Dalla preparazione abbiamo fatto miglioramenti evidenti anche in termini di gioco di squadra, di alchimia e di intesa, tanto in attacco quanto in difesa. La settimana successiva incontreremo poi Treviso, squadra forte e con nomi importanti all’interno del suo roster, quindi ben attrezzata: lì dovremo davvero misurarci e sarà un banco di prova importante». Intanto sabato si torna al PalaSguaitzer per affrontare la Pf Umbertide, stessi 4 punti in classifica, frutto dei successi su Vicenza al debutto per una lunghezza (53-54) e su Civitanova, sempre di misura (55-49). «La vetta? Non ci pensiamo. Non vogliamo ragionare guardando troppo avanti. Abbiamo davanti una settimana di lavoro intenso per preparare al meglio la partita di sabato: questo deve essere il nostro focus».