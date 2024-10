Calcio Eccellenza – Roma: “Castiglione, quanta sfortuna. Ma torneremo presto a vincere”

Castiglione Prosegue il momento no del Castiglione. A Carpenedolo i mastini incappano nella quarta sconfitta di fila e scivolano in zona play out. «Abbiamo affrontato bene il Carpenedolo – afferma l’ autore del vantaggio, Alessandro Roma – . Siamo partiti forte, sbloccandola dopo 16 minuti. Ma un calo di attenzione è costato caro perché ci hanno recuperati da calcio d’angolo. Nella ripresa eravamo ancora frastornati e questo ha fatto si che subissimo anche il raddoppio. Purtroppo ho avuto due palle gol che non sono riuscito a sfruttare al meglio, e in questo dobbiamo sicuramente migliorare, e in fretta. Peccato, perché quella di domenica la reputo una prova positiva, anche se il risultato dice il contrario». Per Alessandro è stata la prima gioia stagionale in maglia rossoblù: «Il più l’ha fatto Pasotti – dice ridendo – . Dopo aver riconquistato palla, me l’ha crossata rasoterra. Dal limite ho calciato di destro senza pensarci sul primo palo. L’unica cosa che mi dispiace è per la reazione avuta dai tifosi avversari. Sono originario di Carpenedolo e lì alleno i pulcini. Prima della partita, c’è stata la presentazione del settore giovanile e loro hanno iniziato a fischiarmi. Purtroppo dopo il gol sono arrivati anche degli insulti, e la cosa mi ha fatto male: si è creata una situazione diseducativa e ho deciso di dimettermi». Al momento, qualcosa nel meccanismo Castiglione si è inceppato: «Ci sono tante aspettative. Ma la squadra è forte e sono sicuro che saprà risollevarsi. In questo mese sono successe una serie di episodi negativi; ci sta girando male, come a Soncino dove abbiamo sbagliato un rigore e subìto gol allo scadere. Col Rovato sono stato espulso per un errore mio, ma abbiamo perso in 10 contro 10. Non colpevolizziamo nessuno e continuiamo a lavorare per risollevarci». Con il tecnico Volpi, i mastini sono passati dal 3-5-2, al 4-3-3. «Con questo modulo mi trovo meglio perché gioco più avanti e mi diverto, senza nulla togliere all’ex mister Esposito. Volpi l’ho già avuto a Franciacorta per un mese: come allora, mi ha fatto una buona impressione. Ha calcato palcoscenici importanti, per questo dobbiamo solo ascoltarlo. Penso che la sua mano si sia già vista col Carpenedolo: tante cose vanno ancora affinate, però siamo sulla strada giusta». «Il mio obiettivo – conclude Roma – è il salto di categoria con il Castiglione. Penso che i propri traguardi siano una conseguenza del lavoro di squadra. È vero che ho giocato in Serie C e D, ma non noto grandi differenze con il mondo rossoblù. La società è ben organizzata, bisogna solo ritrovare il bandolo della matassa e la massima fiducia. Sono certo che ci riusciremo il prima possibile».