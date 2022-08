Basket Serie A2 femminile – Il MantovAgricoltura ha acceso i motori

SAN GIORGIO E’ iniziata la stagione del MantovAgricoltura, con il raduno alla palestra di San Giorgio. Tante le conferme della passata annata, ma anche diversi volti nuovi per un team che ha ambizioni e punta a migliorare l’ottavo posto del 2021/22. Il club si è mosso molto bene sul mercato, portando… a casa alcuni nomi importanti. Tra le più gradite conferme però, l’ala pivot argentina Florencia Llorente, punto di riferimento della squadra, leader in campo e fuori. E vestirà il biancorosso per il terzo anno di fila. Ecco il suo pensiero sul nuovo campionato con il San Giorgio: «Sono molto fiduciosa per questo nuovo gruppo. Abbiamo giocatrici importanti come Marida Orazzo e Veronica Dell’Olio che scendono dall’A1 e sono sicura che ci aiuteranno tanto. La squadra mi pare molto competitiva. Il focus sicuramente sarà la difesa aggressiva sulla palla. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare tutte insieme». Mantova ormai è la sua seconda casa… «A Mantova mi trovo benissimo, mi sento come a casa. Infatti questa è la terza stagione di fila che farò qui e sono molto felice. Voglio aiutare la squadra sia in campo che fuori ad arrivare agli obiettivi preposti». Un pensiero alla prossima stagione. Come sarà? «Personalmente spero di poter fare un bel campionato e lavorerò tanto per riuscirci. La stagione? Il Girone Nord è ancora più competitivo di quello dell’anno scorso. Ci sono tante squadre che si sono rinforzate; quindi sarà un campionato tosto per tutti. Sarà molto importante essere concentrate sin dall’inizio». Il MantovAgricoltura parte con determinazione, ambizioni e non si vuole nascondere: «L’obiettivo principale di squadra – prosegue Llorente – è quello di fare meglio dell’anno scorso. Vogliamo essere una formazione più regolare e arrivare ai play off in un posto migliore rispetto a quello dell’anno scorso». Il presidente Antonio Purrone però punta anche alla kermesse tricolore: «Raggiungere la Coppa Italia sarebbe un traguardo stupendo e lavoreremo sodo per arrivarci».