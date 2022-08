Basket Serie C Silver – Viadana riparte dal PalaFarina, San Pio X al completo nel raduno al Dlf

MANTOVA Doppio raduno ieri per il basket mantovano. Al Dlf sono scattati i primi allenamenti per il San Pio X. Tutti a disposizione di coach Marco Gabrielli. Sulla rampa di lancio anche il Viadana. Al PalaFarina il tecnico Denis Tellini ha dato il via alla preparazione. Tutti presenti, ad eccezione di Prati, mentre Seth Goodman, unico acquisto del team giallonero, ha fatto da spettatore. Oggi visite mediche, poi tocca anche a lui mettersi al lavoro. «Il primo ostacolo da superare – afferma Tellini – è quello legato all’impianto: è da parecchio che non ci alleniamo o giochiamo al PalaFarina. Dobbiamo rifarci l’abitudine». Il 3/9 test contro la Correggese (C Silver Crer).